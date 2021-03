VIDEO Presedintele Ucrainei, vaccinat la bustul gol

"Le recomand cu tarie tuturor sa se vaccineze. Eu ma vaccinez laolalta cu militarii. Cred ca este o decizie corecta, chiar daca am avut deja COVID-19. Mi-am verificat nivelul anticorpilor, iar al meu este foarte scazut. Oameni ca mine si ca ministrul sanatatii, care s-a vaccinat luni, trebuie sa fie un exemplu pentru altii. Cred ca acest vaccin este bun, este de o foarte buna calitate, unul dintre cele mai bune din lume", a declarat presedintele Ucrainei, potrivit Digi24.ro Aproape jumatate din populatia Ucrainei nu doreste sa se vaccineze, iar singurul vaccin disponibil in tara este cel AstraZeneca. Presedintele a respins vaccinul rusesc Sputnik V si le-a cerut tarilor Uniunii Europene sa trimita vaccinuri in Ucraina, in semn de solidaritate.