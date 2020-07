PSD solicita Guvernului PNL sa faca "tot posibilul" ca anul scolar sa inceapa in siguranta: "Nu mai mintiti romanii cu educatia online"

"Copiii trebuie sa mearga la scoala, iar Guvernul PNL trebuie sa faca tot posibilul ca anul scolar sa inceapa in siguranta! Incetati sa mai tratati educatia ca pe un subiect electoral! Nu va mai mintiti singuri si nu mai mintiti romanii cu educatia online. Stiti bine ca este imposibila in multe zone si, chiar acolo unde se poate desfasura, studii solide arata cat de complexe si grave sunt urmarile asupra copiilor. Educatia nu este un moft, ci trebuie tratata ca o prioritate, cu masuri bine gandite si actiuni concrete din partea autoritatilor. Macar in acest caz nu lasati totul pe ultima clipa, cum ati procedat pana acum cu toate deciziile privitoare la gestionarea pandemiei", a scris PSD, vineri, pe Facebook Social-democratii subliniaza ca inceperea scolii priveste viata a milioane de familii de romani. "Nu mai faceti experimente cu viitorul copiilor doar pentru ca mai aveti tunuri de dat la licitatii organizate in ultimul moment! Guvernati pentru Educatie, nu mai furati cu dedicatie", transmite PSD.