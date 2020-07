Raed Arafat: "Numarul mare de cazuri este si efectul campaniilor de instigare la incalcarea recomandarilor specialistilor"

Intrebat la Digi24 care crede ca este cauza acestui numar record de imbolnaviri, precum si a faptului ca in ultima saptamana Romania este pe un trend asecendent accentuat si inregistreaza mai multe cazuri decat in timpul starii de urgenta, Raed Arafat a spus ca "nu se respecta regulile".. Oamenii trebuie sa inteleaga importanta spalatului pe maini, a purtatului mastii sanitare si a regulilor de distantare fizica", a spus Arafat."Numarul mare de cazuri este si efectul stirilor false din ultima perioada. Am observat o intensificare a campaniilor care spun ca virusul nu exista, care indeamna la nepurtatul mastii.", spune Raed Arafat.El a avertizat si asupra pericolului pe care il reprezinta faptul ca in acest moment multi dintre cei depistati pozitiv la Covid-19 (aspimptomatici si simptomatici, deopotriva) nu se stie daca stau in izolare la ei acasa sau circula liberi.In acest context, Raed Arafat a vorbit despre "necesitatea si urgenta unei legi clare a contaminarii, care sa fie valabila in cazul oricarei boli contagioase, cu risc pandemic, nu doar acum"., a mai spus Arafat.