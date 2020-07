Cum ne oprisam pe el de vot

Actualul sef din Parlament al PNL-ului strangea pana in 2005 materiale de presa intr-un orasel mic, un fel de jurnalist de mana a saptea. L-a lovit norocul si specializarea in momentul venirii la putere a PDL -ului. A fost in tot felul de sinecuri de partid pentru care nu are nici un fel de experienta. Un adevarat liberal. A bifat toate cele mai bine platite consilii de administratie de la Electrica, Eximbank si, bineinteles, locul tuturor fostilor securisti si pilelor politice, cea mai bine platita institutie de stat - ASF. Ca orice om care se respecta a terminat si el Colegiul lui Oprea. E drept ca o buna parte din elita PNL in frunte cu Vasile Blaga si Alina Ghorghiu au terminat si ei aceeasi institutie prestigioasa. La fel ca Liviu Dragnea si Victor Ponta O ruda a domnului Blaga este si el un mare liberal. Singura calitate a domnului deputat Sorin Moldovan pare a fi legatura cu fostul sef al PSD-ului. CV-ul domnului este o golaneala si poate functiona lejer ca vomitiv pentru orice om cat de cat priceput in a citi astfel de documente. Si el e absolvent al celebrului Colegiu de Aparare.Sunt ingrijorator de multi absolventi ai fabricii de diplome Oprea de la PNL. Desigur acestia au fost colegi de studiu cu PSD-isti, PMP-isti si politicieni din ALDE . Stiu o absolventa a acestui colegiu de o prostie colosala si care nu are cum sa-si fi putut termina liceul fara o mita serioasa.Sunt destui cei care au avut cariere cel mult mediocre pana la intrarea in PNL. Majoritatea sunt in fapt de acest fel, iar domnul Orban este, practic, dovada cea mai clara ca poti sa fii liberal de foarte mare succes desi profesional ai fost un nimeni ca sa nu spunem un ratat. Acestia plus oameni dubiosi legati de baietii smecheri din energie, corupti dovediti si traseisti penibili, constituie din pacate majoritatea partidului.Nu am asteptari de la cei care voteaza PSD-ul, mai ales cei care nu sunt platiti cumva de partidul cel mai toxic pe care l-a dat Romania, sa citeasca mare lucru. Sunt totusi foarte curios daca cei care voteaza PNL-ul au studiat vreodata cine sunt oamenii care ii reprezinta in Parlament. Sunt, ce e drept, cativa oameni cu CV-uri bune, dar acestia sunt exceptii, iar majoritatea lor sunt fosti membri ai Partidului Comunist.Fie suntem continuu beti, fie ne este absolut indiferenta politica si nu facem nici un efort de a cunoaste oamenii pe care ii votam.Romania are undeva pe la 2 milioane de alcoolici, dar considerand faptul ca PSD-ul si PNL-ul domina preferinta electoratului si ca ambele partide se tot "reformeaza" de vreo 20 de ani pare aproape imposibil ca numarul sa reflecte realitatea.Lucrez de multi ani in ghetouri si locuri foarte sarace. Oamenii care sunt la limita supravietuirii cheltuiesc enorm pe droguri alcool si tigari. Imi spun de fiecare data cand ii intreb ca sunt singurele bucurii care le-au mai ramas. Degeaba incerc sa le explic ca numai bucurii nu sunt, doar cand ajung prin spital, in faza terminala, devin foarte hotarati sa renunte.Din cand in cand mi se pare ca ne purtam de parca am fi anesteziati de saracie. Totusi suntem in prima cincime ca nivel de trai in lume si suntem mult mai bogati decat credem. Mi se pare dramatic ca avem nevoie de situatii de criza pentru a ne informa cat de cat despre politicienii nostri. CV-urile si declaratiile lor de avere sunt publice si oricine le poate verifica.Reactiile multor oameni aparent normali atunci cand scriu despre coruptia, prostia, pupincurismul sau lasitatea celor pe care ii voteaza sunt foarte triste desi hilare. Explicatiile pe care le gasesc sunt siderante prin lipsa de logica si radicalism.PSD-ul s-a oprisat pe oamenii din Vrancea timp de 30 de ani. Oprisarea asta se datoreaza si PNL-ul din Vrancea care este o catastrofa. Vice-presedintele organizatiei PNL este fostul sofer al ministrului mai sus mentionat, un om cunoscut drept smardoi, implicat intr-un scandal de omor si unul de inselatorie. Celebru pentru faptul ca a reusit sa pice examenul de bacalaureat din 2020. Are varsta frageda de 43 de ani.Am vorbit cu un domn educat dintr-un sat din zona care imi spunea ca totusi in ultima vreme a inceput sa faca si PSD-ul cate ceva. Am intrebat ce. Au asfaltat un drum comunal. Dupa 30 de ani.Asfaltarea nu este o minune. Pana si in Albania este considerata normalitate. La noi mai ales in rural faptul ca un primar reuseste asfaltarea unui drum este considerata o minune. Standardele noastre pentru politicienii care ne conduc par inspirate din visele doamnei Viorica Dancila , fosta prim-ministru.Ce e drept, eu stau la 2 km de Bucuresti intr-o comuna condusa de un primar liberal. Nu am nici apa si nici canalizare, iar drumul a fost stricat si reparat practic continuu in ultimii patru ani intr-o dovada de prostie demna de o ancheta penala.Clasa noastra politica este din pacate rezultatul lipsei noastre de interes cand vine vorba de politicienii nostri. Vrem din gura o clasa politica perfecta, dar votam parca dupa indicatiile unei doamnei cam nebune, care nu stie sa citeasca, dar care prezinta bine de tot horoscopul.