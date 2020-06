ANP, dupa ce Realitatea Plus a anuntat un interviu din inchisoare cu Liviu Dragnea: "Nu am aprobat solicitari de intervievare nici fizic, nici online, din 16 martie"

Ziare.

"Avand in vedere vehicularea in spatiul public a unor informatii privind intermedierea unor comunicari intre reprezentanti mass-media si persoane private de libertate, precizam: Incepand cu data de 16.03.2020, odata cu decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, si pana la momentul prezentei, Administratia Nationala a Penitenciarelor nu a aprobat solicitari de intervievare a unor persoane private de libertate, indiferent de forma de materializare indicata de petent (fizic/online). In vederea prevenirii raspandirii virusului SARS-CoV-2 si, implicit, pentru protejarea vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanelor custodiate, se mentine rezolutia amanarii punerii in practica a cererilor avand acest obiect, prin limitarea interactiunii cu terti din exteriorul mediului carceral, pana la stabilizarea contextului epidemiologic", a anuntat ANP.Realitatea Plus a titrat joi: "Liviu Dragnea rupe tacerea dupa mai bine de un an. In exclusivitate la Realitatea PLUS, fostul lider al PSD a raspuns timp de cinci ore intrebarilor Ancai Alexandrescu, realizator Realitatea PLUS si coordonator al site-ului realitateadinpsd.net, despre tot ce nu a putut vorbi de cand se afla la inchisoare. Este primul interviu de cand Liviu Dragnea a fost arestat la sfarsitul lunii mai a anului 2019".La randul sau, Anca Alexandrescu a precizat conditiilein care a facut interviul."Efectiv, i se interzice dreptul de a vorbi, desi sunt multi jurnalisti care au cerut un interviu cu Liviu Dragnea. Am facut multe demersuri in acest sens. Am incercat toate variantele, am solicitat la Administratia Penitenciarelor si abia ieri a fost aprobata cererea mea, astazi dimineata am inregistrat pe skype si urmeaza, la ora 18.00, sa difuzam interviul. Sunt cateva ore de interviu", a afirmat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.Eaanunta ca va avea si un interviu cu iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase.