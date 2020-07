Circul Metropolitan Bucuresti se redeschide, vineri, cu spectacolul in aer liber "Povesti cu cai"

Vineri, de la ora 18.00, Circul Metropolitan Bucuresti deschide seria spectacolelor cu "Magia circului - Povesti cu cai".Spectacolele se vor juca in zona special amenajata pentru public, o arena exterioara, in vecinatatea salii de spectacole din Aleea Circului nr. 15, potrivit anuntului PMB.Pentru mai mult de o ora, spectatorii mari si mici sunt invitati sa-i urmareasca pe artistii - acrobati, maestri ai calariei, jongleri talentati si comici irezistibili.Programul si regulamentul spectacolelor sunt disponibile accesand pagina de Facebook a Circului Metropolitan Bucuresti sau website-ul circulmetropolitan.ro.Copiii mai mici de 2 ani vor fi tinuti in brate si nu va fi necesara achizitionarea unui bilet.Accesul in sala de spectacol este permis numai pana la ora de inceperea reprezentatiei; dupa aceasta ora, biletele isi pierd valabilitatea.Biletele pot fi schimbate sau poate fi obtinuta contravaloarea acestora doar in cazul inlocuirii/ anularii spectacolului de catre organizator.Pe durata desfasurarii spectacolelor, este interzisa folosirea aparatelor de inregistrat, audio sau video.Datorita conditiilor impuse de legile in vigoare suntem nevoiti sa respectam distanta obligatorie de 2 metri, astfel ca biletele vor putea fi rezervate doar in pachete speciale, stabilite astfel: 1 loc, 2 locuri, 3 locuri si/sau 4 locuri.