Citu, la iesirea de la Teatrul National: "O zi care a inceput wow si se termina la fel"

Premierul Florin Citu a anuntat sambata dimineata pe Facebook ca a facut deja o plimbare fara masca si isi intreba cititorii cum a fost pentru ei prima zi fara masca in spatii deschise."Cum este pentru voi prima zi fara masca in spatii deschise? Eu deja am facut o plimbare la prima ora pana la cafea si a fost wow", scria premierul.