Avertizare de ultim moment: Cod galben de vreme rea in 12 judete: Polei, burnita si vant puternic

Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Olt, Dolj, Alba, Brasov, Sibiu si Harghita, se va semnala local burnita, care depune polei, iar in unele zone vor fi ceata si vizibilitate redusa sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.De asemenea, pana la ora 11:00, in judetele Valcea, Mehedinti, Ialomita si Calarasi, local, sunt prognozate burnita sau ploaie slaba, precum si depuneri de polei, iar in zona joasa a judetului Arges vor persista ceata si vizibilitatea scazuta sub 200 de metri.Conform ANM, pana la ora 14:00, in judetul Caras-Severin, vor fi intensificari ale vantului ce vor atinge la rafala 60 - 70 km/h, in timp ce la munte vitezele la rafala vor depasi 80 - 90 km/h.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.Citeste si: