Coordonatorul Spitalului Covid Arad, dr. Adrian Weiner: Arad a redevenit zona de transmitere comunitara a COVID-19

Coordonatorul spitalului Covid din Arad, dr. Adrian Weiner, care este de asemenea si senator USR , a declarat intr-un interviu acordat Hotnews.ro , ca, desi s-a reusit stingerea unui focar cu 700 de cazuri,"lucrurile par ca un deja vu, deja incep sa vina tot mai multi pacienti zilnic, mi-au spus si de la DSP ca sunt tot mai multe anchete epidemiologice", Aradul devenind din nou zona cu transmitere comunitara a virusului.Weiner mai declara in interviu ca "in spatele fiecarui caz stau alte 3-4 potentiale cazuri noi. Sunt si pacienti care au avut sute de contacte" "Cauzele noului val de imbolnaviri din Romania sunt mai multe, cand vorbim despre fenomene complexe nu exista o singura cauza, punctuala", a mai precizat medicul Adrian Wiener. Cat despre nerespectarea masurilor de preventie principala cauza, alaturi de faptul ca "au fost anulate o mare parte dintre amenzile din starea de urgenta si a existat un demers concertat de decredibilizare a autoritatii statului in ultima vreme".In ceea ce priveste alte tari - precum Italia sau Spania, medicul considera ca acestea au controlat mult mai bine situatia dupa primul val si au un numar de cazuri noi mai mic decat Romania. "Probabil ca principala diferenta dintre ei si noi este ca acolo populatia a respectat mai bine aceste masuri, a fost mai responsabila."Cum purtatul mastii a devenit un subiect de disputa in spatiul public, dr. Adrian Weiner crede ca "romanii care nu respecta masurile de preventie, cei care nu poarta masti, spre exemplu, confunda iresponsabilitatea cu eroismul", fapt care face din "Romania este un teren atat de fertil pentru aceste aberatii, teorii ale conspiratiei".La Spitalul Covid din Arad, medicii au schimbat si protocolul de tratament in urma ultimelor studii, retragand din protocol Plaquenil (hidroxiclorochina - n.red.) si Kaletra, care au fost retrase de Organizatia Mondiala a Sanatatii, "pentru ca nu aduc beneficii. Ministerul Sanatatii nu le-a scos inca din protocol, acolo lucrurile se misca mai greu, dar noi le-am scos la nivel local. Studiile in baza carora OMS nu mai recomanda aceste medicamente sunt importante, sunt o retrospectiva pe vreo doua luni, au fost inrolati zeci de mii de pacienti", a declarat Weiner.Dr. Adrian Weiner crede, de asemenea, ca nu exista "solutii de manual" pentru criza coronavirusului, iar masurile de preventie sunt importante, "multe dintre ele masuri de bun simt" - igiena personala, sa porti o masca intr-un spatiu public inchis, unde ceilalti iti expira aerul exhalat".