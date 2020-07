Parlamentarii vor un teren de 4857 mp in Bucuresti, unde sa joace tenis si sa bea suc gratuit

ca "Parlamentarii isi fac un cadou: vor juca tenis si se vor delecta cu bauturi racoritoare pe banii cetatenilor".Deputata USR Cristina Pruna critica motivatia pentru acest proiect legislativ, cum ca, potrivit initiatorilor, astfel de cluburi finantate din banii cetatenilor exista si in alte tari."Problema nu e existenta clubului, ci beneficiile pe care le primeste din bani publici. Astfel, initiativa prevede inclusiv ca utilitatile vor fi platite din bugetul Camerei Deputatilor. In plus, Clubul Parlamentarilor poate inainta propuneri de cheltuieli pentru a fi incluse in bugetul Camerei Deputatilor. Nu se impune niciun fel de regula. Adica, daca parlamentarii pot dori luna de pe cer, aceasta va fi bugetata printre cheltuielile Camerei Deputatilor", a afirmat deputatul USR, Cristina Pruna, citata de Digi24.ro.Terenul de 4.857 de mp va fi necesar amenajarii bazei sportive, cu patru terenuri de tenis, un imobil, o terasa, un chiosc pentru racoritoare. Proiectul a fost semnat de parlamentari din toate partidele, cu exceptia USR.Initiatorii proiectului sunt 15 parlamentari. Deputati PSD : Florea Oana-Consulea, Iancu Iulian. Deputati PNL : Leoreanu Laurentiu - Dan, Raetchi Ovidiu Alexandru, Roman Florin - Claudiu, Stirbu Gigel - Sorinel. Deputati UDMR : Magyar Lorand - Balint. Deputati PMP: Codreanu Constantin, Movila Petre. Deputati - Minoritati: Grosaru Andi-Gabriel, Zisopol Dragos Gabriel. Deputati PRO Europa: Mocioalca Ion, Petric Octavian. Senatori PSD: Nita Ilie, Pop Liviu-MarianIn ultimii trei ani, clubul nu a mai beneficiat de aceeasi sustinere financiara, astfel ca situatia este "precara", fiind acumulate "datorii insuportabile la furnizorii de utilitati", mai sustin parlamentarii. Deputata USR a postat si link-ul la proiectul respectiv Din acest motiv, initiatorii proiectului sustin necesitatea unei decizii a Camerei Deputatilor, pentru o reconfirmare a deciziilor anterioare de acordare a sprijinului financiar. In plus, aduc ca argument juridic o decizie a instantei supreme conform careia astfel de cheltuieli "sunt legale si nu pot fi calificate ca abateri financiare".