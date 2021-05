Ce scutiri medicale au unii politisti locali din Ploiesti: nu au voie sa patruleze cand ploua, sa conduca sau sa poarte arma

Primarul Ploiestiului Andrei Volosevici a anuntat marti, 4 mai, in timpul unei conferinte de presa, ca din totalul de 102 politisti locali de la Ordine Publica zece pot lucra doar la schimbul 1. Printre afectiunile care stau la baza acestei decizii medicale se numara si aceea ca unii dintre cei zece sufera de tensiune, a mai anuntat edilul care spune ca a transmis o adresa catre CAS , institutie cu atributii in acest sens, prin care a solicitat o reverificare a documentelor medicale care "stau la baza deciziilor cel putin ciudate si a unor incadrari ciudate", dupa cum le-a numit primarul Ploiestiului Desi vorbim de politisti locali incadrati la Ordine Publica ( O.P.), aproximativ 26 dintre acestia nu au voie deloc sa lucreze la schimbul 3, adica sa patruleze noaptea, au voie sa lucreze doar la schimbul 1 sau 2. Altii dintre acestia nu au voie sa lucreze in intemperii, adica sa patruleze cand ploua sau cand ninge.Din totalul de 60 de politisti locali cu diverse scutiri medicale, unii au interdictie in a purta si a folosi o arma, iar altii nu au voie nici macar sa conduca autovehicule.Scutirile medicale pe care le au cei 60 de politisti locali contravin atributiilor din fisa postului. Adrian Vaida, directorul Politiei Locale Ploiesti, a precizat ca in aceasta situatie este nevoit sa modifice fisa postului a fiecarui salariat care are probleme medicale astfel incat acesta sa fie scutit de la activitatile interzise de medici.