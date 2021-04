Povestea romancei al carei chip a fost proiectat zile la rand pe zgarie-norii din New York. A salvat sute de vieti in cel mai simplu mod

Emotiile incepatorului

Prea putini donatori

Avantaje pentru donatori

Camelia Sabadean are 50 de ani si este asistenta medicala la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Mures, dupa ce ani la rand a muncit la Centrul de Transfuzie Sanguina din acelasi oras. Romanca a ajuns celebra peste Ocean in urma unei campanii sustinuta de Untold, prin care au fost promovate povestile unor donatori de sange aparte.Campioana la acest capitol a fost Camelia Sabadean. Timp de 30 de ani, ea a donat sange salvand cel putin 400 de persoane. Camelia Sabadean a ajuns asistenta medicala la insistentele parintilor ei, desi ea ar fi preferat alta meserie. A cedat insa si asa a ajuns la liceul sanitar din Targu Mures , pentru ca in 1988 sa fie repartizata la Centrul de Transfuzie Sanguina din acelasi oras."Eu am dorit sa fac altceva. Mai demult, tinerii aveau ca optiuni principale Economicul, Pedagogicul si Sanitarul. Aici se dadeau si repartitii daca aveai o medie foarte buna si atunci parintii au zis: "Macar ai un loc de munca asigurat, apoi vezi tu ce faci." Am ascultat de ei, daca am fost singura la parinti, am fost destul de docila, am avut o educatie destul de spartana. Nu stiu daca a fost bine sau nu, dar acum asta este si timpul nu-l mai dam inapoi", spune asistenta.Azi, dupa atatea decenii, ea e convinsa ca a existat un motiv pentru care a ajuns asistenta. Insa desi crede in destin, e la fel de convinsa si ca fiecare are si un liber arbitru."Incercam sa facem bine si sa facem lucruri frumoase acolo unde suntem. Cred ca toate se intampla cu un motiv. Nimic nu este intamplator. Zic ca in linii mari ne este dat un destin. Detaliile le scriem noi"Surprinzator, la inceputuri, cand s-a angajat ca asistenta, ea se temea de ace. A trecut insa peste emotii, iar dupa ce a donat prima data sange au urmat alte si alte donari. "Cred ca am depasit 54 de litri de sange donat de atunci, cel putin stiu ca am depasit 120 de donari", rezuma intr-o fraza tot efortul ei de trei decenii.A ajuns cunoscuta in America in urma campaniei de donare de sange initiata de organizatorii Untold. Anul trecut, in semn de omagiu, americanii i-au proiectat imaginea pe zgarie-norii din New York, in celebra Times Square."A fost un sentiment placut sa aflu ca sunt respectata atat de mult, insa niciodata, de cand am donat prima data sange si pana azi nu am facut asta pentru recunoastere, pentru a fi celebra. Am facut-o exclusiv pentru ca eram constienta ca sangele meu poate salva vieti", a marturisit ea.In toti acesti 30 de ani a intalnit si sute, daca nu chiar mii de donatori. Iar unii dintre ei au venit cu emotii. A fost insa ferita de orice probleme serioase, la fel ca toti donatorii de sange de care s-a ocupat personal."Cazuri in care sa se intample niste lipotimii, lesinuri, care sa necesite resuscitare, nici vorba. Cu un pahar cu apa cu glucoza isi reveneau. Deci nu am avut cazuri grave, pentru ca au fost in asa fel investigate inainte de donare incat nu au aparut probleme. Deci daca este bine investigat donatorul, are peste 55 de kilograme, nu are probleme cardiace, are tensiune buna, nu are ce sa i se intample. Cel mai important factor de risc negativ este teama. Daca un om vine cu teama si nu reusesti sa il faci sa se simta bine, atunci nici nu trebuie sa incepi", considera asistenta.Are insa si un regret. In ziua de azi lumea nu prea mai doneaza sangele, iar tinerii nici atat. De cele mai multe ori atunci cand cineva vine sa doneze sange o face pentru ca un apropiat se afla intr-o situatie delicata."Vin si tineri, dar numarul este fluctuant. Atunci cand sunt niste situatii negative, niste accidente rutiere majore sau niste interventii majore in salile de operatii, oamenii nu apreciaza situatia de criza care poate aparea in viata lor. Si merg si se aduna intr-un numar mare atunci cand prietenul sau un apartinator are nevoie de ajutor. Fie a suferit un accident , fie trece printr-o operatie majora si atunci merg in numar mare 20 de persoane si doneaza.Dar acel sange trebuie sa fie testat. Dureaza 48 de ore sa fie testat acel sange. Ei nu vor salva pe cine voiau sa salveze. In caz de accident major si cu o grupa de sange rara ei nu vor reusi sa il salveze pe prietenul lor sau pe apartinatorul lor pentru ca sangele acela nu va fi testat la timp. Sangele acela va fi testat in 48 de ore si atunci cine il salveaza pe apartinatorul lor?", sustine ea.Donatorii anonimi sunt cei care salveaza vieti si sunt din ce in ce mai putini, spune asistenta. Din pacate, adauga ea, in Romania prea putini oameni vin sa doneze voluntar sange, fara a se gandi la o persoana anume sau la beneficii."Tot donatorul anonim care si-a facut un obicei din a merge in mod obisnuit sa doneze. Asta trebuie sa intelegem noi. A, fug acum repede, ca s-a intamplat ceva cu mama sau cu tata. Nu o sa il salvezi tu, o sa il salveze cel care doneaza de obicei, asta daca au fost suficient de multi donatori incat sa asigure acest sange. Pentru ca ma uit pe centre si vad ca ne confruntam cu o criza de sange. La noi donarea nu se intelege ca fiind voluntara si benevola. Nu avem nevoie doar de modele umane. Tinerii, eu stiu ca daca se lucreaza la vointa lor, la umanismul lor, la daruirea lor, eu zic ca ei sunt salvarea si daca nu ar fi nu stiu ce stimulente", puncteaza Camelia Sabadean.Asistenta si-a amintit si cum era pe vremuri, cand sute de oameni veneau la ea sa doneze sange. Oamenii aveau si unele beneficii, iar donarea de sange era rasplatita chiar si de vechiul regim comunist."La inceput era 125.000 de lei cum era pe vremea aia. Donatorii cu grupa 0 negativ primeau dublu. Era considerata grupa de sange care putea fi data peste orice alt sange. Desi acum fiecare grupa trebuie data la un om care are grupa respectiva. Cei cu grupa 0 negativ, pe langa ca primeau dublu bani, primeau si un bon de masa la restaurant. Donatorul mergea si primea felul 1, felul 2, o bere si o bautura tare, plus bani", rememoreaza ea.Insa beneficiile pentru cei care merg sa doneze sangele sunt multiple si nu se rezuma doar la bani. Spre exemplu, multe persoane pot astfel sa afle din timp daca sufera de unele afectiuni, ceea ce inseamna o sansa in plus si un punct important in lupta cu orice boala.Desi spune ca cel mai mult ii admira pe voluntarii care doneaza fara sa se gandeasca la avantajele materiale, Camelia Sabadean spune ca ar fi de dorit ca statul sa se implice si mai mult si sa creasca bonificatia pentru cei care calca pragul centrelor de donare sanguina. Astfel, mult mai multi oameni ar veni sa doneze sange, iar spitalele ar avea rezerve in caz de necesitate."Pana nu s-a depistat SIDA, se faceau testari pentru sifilis, pentru hepatita B si cam atat. Abia apoi s-a depistat si hepatita C. Pana nu am inceput sa testam, va dati seama ce insemna o donare de sange, cu ce riscuri. Acum cel care doneaza beneficiaza de un set de analize care poate fi salvator pentru el. Dar beneficiaza de 7 tichete de masa de 9 lei si ceva. Si acolo ar putea domnii nostri pe care ii votam sa intervina putin, mai ales ca iar suntem intr-o situatie asa cum suntem.Sunt familii care au ramas fara locuri de munca, acum incep sa se porneasca motoarele economiei, dar daca s-ar umbla un pic aici, sa se promoveze ce anume primesti in contul donarii de sange poate am avea mai multi voluntari", adauga asistenta.