Un hot de masini a fugit de la sectie cu masina politistilor

Un barbat din Mehedinti a ajuns atat de priceput la furat incat a reusit sa sustraga pana si o autospeciala de politie, chiar de sub ochii oamenilor legii.

Barbatul locuieste in comuna Gogosu din Mehedinti si si-a facut un obicei din a sparge masini. In urma cu trei saptamani, s-a dus la o pensiune unde - dupa ce a mancat si a baut de 50 de lei - a plecat fara sa plateasca. In drum a furat 350 de lei de la receptie si, ca sa nu plece pe jos, a luat si o masina din curtea pensiunii, potrivit Stirilor TVR.

Ghinion, insa: pe drum a ramas fara benzina si a fost nevoit sa impinga masina. Asa l-au prins politistii si l-au retinut.

Barbatul a fost, insa, eliberat sub control judiciar.

In noaptea de Craciun, barbatul a spart patru masini, printre care si un dric din care a furat caseofonul. A fost prins din nou si dus la sectie. Acolo, oamenii legii au fost, insa, imprudenti si l-au lasat nesupravegheat, cand hotul a cerut sa fumeze.

Atat i-a trebui barbatului - care sustine ca e bodyguardul unei cantarete de manele - sa se urce intr-o autospeciala a politiei, sa rupa poarta sectiei si sa fuga.

Dupa o scurta urmarire, politistii l-au prins, insa, pe barbat care risca sa ajunga la inchisoare pentru furt.

