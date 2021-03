VIDEO Incendiu violent pe o pasune din judetul Bistrita-Nasaud. Jandarmii montani au stins focul

Atentie la focul deschis

"In jurul orei 19.00, jandarmii montani se aflau intr-o actiune de patrulare intre localitatile Lesu si Piatra-Fintinele si au observat ca pe un deal inspre localitatea Lesu arde o buna parte din pasune.Acestia s-au deplasat inspre zona respectiva (Iliuta Bozghii) unde izbucnise un incendiu de vegetatie care se putea extinde rapid. In apropiere nu se afla nicio persoana ca urmare jandarmii montani au intervenit imediat pentru stingerea incendiului", a transmis Jandarmeria Romana.Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate in perioada imediat urmatoare, jandarmii recomanda cetatenilor sa respecte masurile specifice de prevenire a incendiilor provocate de arderea resturilor si deseurilor vegetale, transmise de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bistrita" al judetului Bistrita - Nasaud, astfel:* sa nu utilizeze focul deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant;* sa nu utilizeze focul deschis la distante mai mici de 10 m fata de materiale sau substante combustibile (casa, sura, depozit de cereale, padure etc.);* arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile sa se faca in locuri special amenajate;* cetatenii se vor interesa la primarie in ceea ce priveste planificarea zilelor si locurile special amenajate in care se aduna resturile menajere si vegetatia uscata din localitate in scopul arderii;* arderea resturilor vegetale, gunoaielor si deseurilor vegetale sa se faca numai pe baza permisului de lucru cu foc, dupa ce a fost informat in prealabil serviciul privat/voluntar pentru situatii de urgenta;* sa asigure supravegherea permanenta a arderii si sa stinga jarul dupa incetarea acesteia.