Noi reguli intr-o regiune italiana puternic afectata de criza COVID-19: persoanele testate pozitiv care refuza internarea risca inchisoarea

Ordinul guvernatorului Luca Zaia afirma ca pana la sfarsitul lunii iulie spitalele trebuie sa informeze procuratura daca cineva refuza sa fie internat dupa ce a fost testat pozitiv.Oricine revine in Veneto, care include orasul Venetia, trebuie sa faca doua teste swab obligatorii, arata ordinul regional adoptat luni, daca a efectuat o calatorie de afaceri in afara Uniunii Europene sau intr-o tara non-Schengen.Potrivit legislatiei italiene, oricine raspandeste o epidemie din neglijenta risca o sentinta cu inchisoare de pana la 12 ani, in timp ce oricine face acest lucru intentionat poate fi condamnat pana la o sentinta pe viata."Este o modalitate de a compensa partial legislatia nationala care nu impune izolarea la revenirea dintr-o tara din afara UE, daca sederea in strainatate a fost de sub 5 zile", a afirmat Zaia in timpul unui briefing de presa transmis pe Facebook Ordinul guvernatorului afirma ca angajatorul unei persoane risca o amenda de 1.000 de euro multiplicata cu numarul de angajati, daca nu aplica regula.Cele mai recente date referitoare la cazurile de coronavirus, publicate pe 6 iulie, arata ca in regiunea Veneto erau spitalizate 169 de persoane, dar exista ingrijorari legate de 28 de cazuri noi de infectii, dintre care 15 legate de calatorii in strainatate.Cresterea numarului de cazuri a atras un interes mare in Italia, care este una dintre cele mai afectate tari, cu un total de 34.869 de decese si de 241.819 de infectii cu coronavirus.Ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, a declarat duminica ca Italia analizeaza introducerea tratamentului obligatoriu al unei boli, in cazul in care o persoana trebuie sa se trateze si nu o face.Ministerul Sanatatii nu a raspuns unei solicitari pentru a comenta masura luata de regiunea Veneto.