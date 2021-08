Noi strategii în lupta cu legea perfecționate de interlopii români: live pe internet din arest la domiciliu menit "să înmoaie" judecătorii

”Măi copii, toate variantele duc la pușcărie”

Cine este interlopul Ionuţ Moşailov: candidatul la primărie, susținut de Mircea Geoană

”Asta e amenda? Am consumat 200 de lei până ai scris-o”

Interlopii Eugen Preda și Petre Geamănu, arestați pentru camătă și șantaj

Un ”șmecher” din Vaslui a scăpat de arestul la domiciliu vineri, 13 august, după ce a făcut un live pe internet în care a spus că-i pare rău că a fost agresiv și-i îndeamnă pe alții să nu facă ce a făcut el.Ionuț Moșailov, un cunoscut interlop din Vaslui, ajunsese în arestul Poliției după ce a „tocmit” o gașcă de bătăuși din localitatea vasluiană Văleni să-i aplice o corecție unui cunoscut care a „îndrăznit” să-i tragă un pumn, distrugându-i reputația de mare șmecher.A urmat o bătaie generală într-un bar din localitatea Sauca, unde acesta și gorilele sale i-au zdrobit în bătaie pe trei tineri, printre care se afla și cel care l-a dezonorat.Iată ce spune Moșailov într-un live pe Facebook , din arest la domiciliu, despre faptele sale, pe care acum le regretă, scrie Vremeanoua.ro Cuminte ca un mielușel, cel care în trecut îi umilea pe polițiștii vasluieni, numindu-i „săraci”, și care considera că amenda primită e „înjositor” de mică, acum spune că îi pare rău de tot și că Poliția a făcut bine că l-a băgat la zdup pe un șmecher ca el.„Unul de vârsta mea poate înțelege, dar nu poate să se mai schimbe ca persoană. Măi, copii, nu încercați niciodată să fiți ca unul pe care îl vedeți pe stradă (n.r. șmecher). Ăla are un nume, o reputație rea, că una bună nu o să o ai niciodată. Să zici că "Doamne, vreau și eu să fiu ca el, să fiu șmecher".Toate variantele prin care ați încerca să faceți asta nu duc decât la pușcărie. Acum sunt arestat și eu. Am stat pe arest o lună și mai am 3 luni de stat la domiciliu, din cauza la o mică (sic!) bătaie. La început mi s-a părut că, ținând cont că am avut parte de altercații mai ușoare, am încercat să-mi țin numele sus cum am crezut eu mai bine. De multe ori mi-aș fi dorit să fiu fraier. Acum nu vreau să mă plâng de nimic.Mi-am făcut-o cu mâna mea. Credeam că mă abuzează poliția. Nu știam ce are cu mine, că cel pe care l-am bătut a avut doar vreo două zile de spitalizare”, și-a început acesta spovedania publică.”Eu acum îmi dau seama că poliția îmi face un bine. Să îmi dea o lecție. Eu deja am învățat-o, însă degeaba încerc să le explic lor că am soția însărcinată, că am copilul cu mâna ruptă. Sunt conștient de ce ei nu vor să vadă greutățile acestea. Noi pe stradă nu le arătăm, Noi pe stradă suntem șmecheri și apoi degeaba te duci la ei cu chestii din acestea?Eu acum mă gândesc că de ce nu m-am dus să le spun aceste lucruri și înainte să-l bat pe-ăla?Nu încercați să fiți ca mine, care mă cunoașteți din Vaslui, că asta nu duce nicăieri. Pe mine nu au putut să mă liniștească băieții prin oraș pentru că am avut prea mare bărbăția în mine și nu am putut să mă aplec în fața nimănui. Dar m-a liniștit poliția. Tot m-a liniștit cineva”, a spus interlopul.Interlopul a mai spus că acum l-au părăsit și prietenii care îl instigau la bătaie și au rămas doar cei care îi spuneau să se potolească. ”Ei mă lăudau când în băteam pe vreunul și ziceau că bine că l-am bătut că era rău. Păi poate le-a greșit lor, poate altuia nu le-a greșit. Le-am dat satisfacție lor și eu intru la pușcărie”, a mai spus MoșailovMoșailov spera ca prin această spovedanie să le înmoaie inima magistraților, dar să și arate că zilele petrecute în arest preventiv și cele din arest la domiciliu l-au schimbat radical și că nu mai este omul care era înainte.Și se pare că judecătorii au ținut cont de live-ul interlopului pentru că au schimbat măsura arestului preventiv în cea a controlului judiciar.În aprilie 2016, Grigore Ionuţ Moşailov şi-a lansat candidatura pentru funcţia de primar al comunei natale, Laza, din partea Partidului Social Românesc (PSRO), fiind susţinut de preşedintele partidului, Mircea Geoană, conform Adevărul.ro Prezent la Vaslui pentru lansarea candidaţilor PSRO pentru funcţiile de primar, Mircea Geoană a anunţat, la acea dată, că a găsit aici o echipă dornică de schimbare şi plină de entuziasm, iar obiectivul partidului a fost ca 51% dintre candidaţii la funcţiile de primar să nu fi făcut politică vreodată. Acest criteriu de selecţie a fost suficient pentru filiala PSRO a comunei Laza să îl propună pe Grigore Ionuţ Moşailov pentru funcţia de primar, fiind prezentat şefilor de partid drept „un tânăr de perspectivă“.Ulterior i-a fost retrasă candidatura. Mai mult, acesta a fost exclus din partid imediat după publicarea unei poze cu mesajul: ”Fraierilor, sugeţi p...a, sunt interlop”.În luna martie, Ionuţ Mosailov apare într-un videoclip în care îl batjocoreşte pe poliţistul care l-a amendat.Interlopul îi reproşează poliţistului că i-a dat o amendă prea mică, ”pentru săraci”, întrebându-l dacă e prima dată când amendează ”un şmecher”, conform olt-alert.ro Poliţist: Domnule Mosailov, aveţi trei abateri. Nu aţi avut documentele asupra dumneavoastră, nu aţi semnalizat la intrarea şi la ieşirea din sensul giratoriu şi aţi şi turat motorul, tulburând liniştea publică.Iată dialogul dintre polițist și interlop:: La ora asta o tulbur?Da. V-am dat avertisment la nesemnalizare şi la tulburare, iar la lipsă documente v-am dat amendă.Cât? Poliţist: 870 de lei. 435 de lei în cincisprezece zile.: Bătaie de joc!De ce?Păi asta e amendă de oameni săraci. De ce nu ai dat şi tu mai mult?Înseamnă că vă permiteţi, nu?Pai da, am consumat de două milioane de când stau să scrieţi procesul verbal, că stau cu motorul pornit. Asta e amendă? Dacă ştiam vă dădeam banii şi plecam.Nu la noi, la primărie! Obiecţiuni aveţi?Da! E prima oară când daţi amendă la un şmecher, că a durat cam mult!Serios? Păi până v-am verificat prin staţie… dacă nu aveţi certificat, nu aveţi permis. Eu trebuie să vă verific!Dar bănuiesc că eşti nou!De ce?Păi mă ştie toată lumea, nu trebuia să mă mai verifici!: De ce?Păi ştia, de obicei, cine îs!Iaca eu nu ştiu!Păi de asta, eşti nou!: Obiecţiuni aveţi?Da!Spuneţi! În legătură cu ce am scris eu pe procesul verbal!De obicei eu fac gaură în procesul verbal!Aşa… Obiecţiuni aveţi?: Dumneavoastră trebuie să faceţi gaură, nu eu! Lăsaţi aşa, nu mai scrieţi obiecţiuni!Deci nu aveţi, nu?: E amenda cam mică, dar asta este!E minimă.Dar aveţi voie să purtaţi cuţit, că eu acum îl văd?: Şi eu am voie şi eu?Nu în locuri publice! Două semnături aici şi aici!”, este dialogul dintre interlop şi poliţist.Tot vineri, 13 august, Petre Ilie, zis Petre Geamănu, şi Eugen Preda, liderul „clanului luptătorilor”, alături de alte cinci persoane, au fost arestaţi preventiv, vineri, pentru acuzaţiile de camătă şi şantaj Potrivit Tribunalului Bucureşti, alături de Petre Geamănu și de Eugen Preda, au mai fost trimiși în arest preventiv David Onoriu-Împărăţel, Solomon Sotir, Marian Ilie, Marius Nomoloşanu și Terente Adrian Stoica.În acelaşi dosar, au fost puşi sub control judiciar Nicolae Cristescu, fost finanţator al Clubului de Fotbal Rapid Bucureşti, Radu Ilie şi Florin Ilie.Conform referatului cu propunerea de arestare preventivă a interlopilor Petre Geamănu și Eugen Preda, liderul „clanului luptătorilor”, gruparea ameninţa oamenii care refuzau să achite camăta.Aceștia au fost puși în libertate joi, când a expirat ordonanța de reținere.Referatul cu propunerea de arestare preventivă a interlopilor Petre Geamănu, fratele lui Sandu Geamănu - liderii Clanului Geamănu, și Eugen Preda, liderul Clanului luptătorilor, conține detalii șocante despre metodele violente prin care își obligau vicitmele să plătească sume de bani.Astfel, potrivit documentului, o familie din Buzău a împrumutat de la grupare 6000 de euro și i s-a cerut o camătă lunară de 1000 de euro. Cum nu au putut să restituie împrumutul, procurorii susțin că interlopii ar fi recurs al amenințări cu violența.”Inculpatul …. a amenințat-o pe soția sa cu acte de violență, arătându-i o sticlă cu benzină pe care o avea în mână și afirmând că a venit să îi dea foc. Acesta a solicitat suma de 16.000 euro (sau cel puţin 14.000 euro), continuând amenințările cu moartea la adresa familiei sale, adresate atât personal, cât și prin intermediul unuia dintre bărbații care îl însoțeau (…)Amploarea amenințărilor exercitate la data de 02.11.2018 de inculpatul …. zis …. asupra familiei victimei … rezultă și din declarația persoanei vătămate …., care le-a perceput în mod direct, creându-i o stare accentuată de temere.Aceasta a precizat că în ziua respectivă, în jurul orei 15:00, la magazinul S.C. … S.R.L., pe care îl și administrează, a venit inculpatul …, împreună cu un bărbat căruia i se spune … Primul i-a transmis să-l anunțe pe soțul său că „au venit băieții de la București, de la care a împrumutat bani, pentru a discuta”.În jurul orei 18:00, inculpatul … a revenit la magazin, fiind însoțit de aproximativ 6-7 persoane de etnie rromă, pe una dintre acestea recunoscând-o ulterior ca fiind inculpatul … zis ….. Acesta i-a spus că soţul său îi datorează suma de 14.000 euro și a afirmat că au venit pregătiţi să le dea foc, îndemnându-l pe unul dintre bărbaţii care îl însoţeau să îi arate bidoanele în care se afla combustibil. Inculpatul … i-a adresat și alte amenințări cu moartea, care i-au creat o puternică stare de temere”, susțin procurorii în referatul transmis instanței. Eugen Preda este liderul Clanului Luptătorilor , grupare care face legea în Sectorul 6 al Capitalei. Gruparea este recunoscută pentru santaj, taxe de protecție și cămătarie în cartierul Militari. Sectorul 1 al Capitalei este dominat de clanul Geamănu , devenit celebru după ce câțiva membri i-au furat limuzina finanțatorului FCSB Gigi Becali . Liderul grupării, Sandu Geamănu, este în prezent în pușcărie. În 2014 a fost condamnat definitiv la 27 de ani de închisoare pentru omor . Acesta, împreună cu alți trei asociați, au ucis în bătaie un bătrân în 2011, de la care au furat bunuri în valoare de jumătate de milion de lei.