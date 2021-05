Ministerul Justitiei: In starea de alerta procesele civile si penale se pot desfasura online

"Legea elaborata de Ministerul Justitiei toamna trecuta si intrata in vigoare in data de 2 mai 2021 prevede ca, in contextul pandemiei de COVID-19, atat procesele civile, cat si cele penale sa poata sa se desfasoare online. Pana acum, utilizarea mijloacelor de comunicare online era acceptata doar in cazul audierilor din procesele penale, cu acordul persoanei in cauza", a transmis, vineri, MInisterul Justtiei.Concret, Legea privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19 (Legea nr. 114/2021) aduce urmatoarele noutati:In procesele civile - cand este posibil, cu acordul partilor, instantele pot hotari ca sedintele de judecata sa se desfasoare fara participarea fizica a partilor in sala de judecata, in format videoconferinta.In procesele penale - persoanele private de libertate, altele decat cele aflate in arest la domiciliu, pot fi audiate prin videoconferinta, fara a fi necesar acordul acestora."Aceste dispozitii nu se aplica in urmatoarele cazuri: audierea in cursul urmaririi penale, judecarea cauzelor cu inculpati minori, cauzele privind reabilitarea judecatoreasca si sedintele de judecata declarate nepublice.Noile dispozitii se aplica pe durata starii de alerta, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru o perioada de 30 de zile de la incetarea acesteia", a mai transmis Ministerul Justitiei.Institutia a precizat ca se doreste ca desfasurarea online a sedintelor de judecata sa devina o normalitate, dincolo de situatiile exceptionale."In acest sens, Ministerul Justitiei lucreaza, in prezent, la mai multe proiecte de digitalizare a instantelor de judecata, cum ne-am asumat de altfel in Programul de Guvernare", a mai transmis MInisterul Justitiei