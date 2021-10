Proxenetul român care a îngrozit Anglia face pe ”ecologistul” în penitenciarul din România. Execută 18 ani de închisoare

Un proxenet român, condamnat la 18 ani de închisoare pentru infracțiuni săvârșite în Marea Britanie, extrădat în România în 2013, și-a descoperit o pasiune mai puțin obișnuită la închisoare.

Bogdan Marius Nejloveanu a devenit ”ecologist” și dă în judecată primării și instituții publice pentru diverse motive cum ar fi lipsa împăduririlor, tăierea copacilor sau efectele apelor uzate asupra pânzei freatice.

Deținutul a depus zeci de astfel de plângeri la instanțe din toată țara. Redactează acțiunile în închisoare, el fiind închis la Penitenciarul Târgu Jiu, și le trimite la judecătorii. Astfel de acțiuni au fost judecate la instanțele din Sinaia, Craiova, Aiud, Mizil, Ploiești, Târgu Jiu, Bistrița, Gherla, Năsăud etc.

Preocupările ecologiste ale deținutului în vârstă de 34 de ani au apărut în anul 2021. După primele acțiuni, multe instanțe nu mai judecă pe fond cererile proxenetului și le anulează fără judecată. Magistrații consideră că Bogdan Marius Nejloveanu abuzează cu rea-credință prin înregistrarea unor astfel de acțiuni considerate neîntemeiate.

Ocol dat în judecată pentru defrișarea pădurilor

Una dintre instituțiile acționate în judecată este un ocol silvic din Alba, pe care îl acuză că ”nu a luat nici o măsură față de tăierile de păduri de pe raza județului”. Nejloveanu susține susține că pe raza județului Alba se execută tăieri masive de păduri și că prin neplantarea de noi puieți țara va deveni un deșert saharian. Magistrații Judecătoriei Aiud au respins cererea bărbatului ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală pasivă.

Bogdan Nejloveanu și tatăl său. Foto: manchestereveningnews.co.uk

”Susținerile reclamantului din acțiune, in sensul ca defrișările efectuate sunt cauza a tuturor celor specificate de către acesta, nu are suport probator, aceste afirmații fiind făcute de o persoana care nu este de specialitate și care, dealtfel nu a indicat când anume si cine anume a efectuat defrișările si pe ce suprafața de teren. Ori in aceste condiții, cat timp nu s-a dovedit și nu s-a stabilit in concret ce anume a provocat alunecările de teren si cele menționate care au produs presupusul prejudiciu invocat de către reclamant, se apreciază ca nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru antrenarea răspunderii”, au precizat judecătorii.

Condamnatul a acționat în judecată și Primăria Aiud și a cerut să fie luate măsuri împotriva spălătoriilor auto. A precizat că pe raza localității ”sunt foarte multe spălătorii auto, în marea lor majoritate manuale, cu scurgerea în canalul orașului, în canalizare cu detergenți toxici, iar aceste spălătorii nu au la baza de filtrare și purificare de detoxifiere și lipsa decantoarelor corespunzătoare”. Instanța a constatat că reclamantul a abuzat de dreptul de a se adresa justiției și i-a respins cererea.

Bogdan Marius Nejloveanu încearcă să scape de închisoare prin liberare condiționată, după ce a executat mai bine de 12 ani. Pe 28 septembrie 2021, Judecătoria Târgu Jiu a judecat prima cerere de liberare condiționată a acestuia. A fost respinsă și s-a stabilit că poate face o nouă cerere dupa 12 ianuarie 2022. A contestat hotărârea, iar procesul se va judeca în noiembrie la Tribunalul Gorj.

Vinovat de 27 capete de acuzare

Bogdan Marius Nejloveanu avea 23 de ani când a fost găsit vinovat de autorități judiciare din Marea Britanie pentru 27 de capete de acuzare, printre care trafic de persoane în vederea exploatării sexuale, cinci violuri, cinci agresiuni, intimidarea martorului şi preoxenetism. A fost condamnat la 21 de ani de închisoare în 2011, pedeapsa redusă la 18 ani, în 2013, în România.

Tatăl acestuia Bogdan Nejloveanu, pentru care poliţiştii englezi au reuşit să probeze şapte capete de acuzare şi care îşi ajuta fiul să conducă „afacerea” a fost condamnat la 9 ani de închisoare.

Nejloveanu racola tinere românce din sate ale județului Teleorman prin metoda ”lover-boy” și le promitea locuri de muncă în diferite restaurante din Manchester. Când ajungeau în străinătate, tinerele erau obligate să se prostitueze. Tânărul le bătea şi le viola, dacă fetele nu îi aduceau bani. Victimele erau obligate să lucreze în bordeluri, 6-7 zile pe săptămână. Lunar, cei doi proxeneţi, tată și fiu, câştigau şi 14.000 de lire.

