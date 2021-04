Cum a fost regizat unul dintre cele mai grosolane falsuri din televiziune: reportajul Sky News despre traficul de arme din Romania VIDEO

Fake-ul, organizat in Marea Britanie

Cum au facut rost "traficantii" de un "Kalashnikov"

Cum a fost prezentat cazul de Sky News

Curtea de Apel Bucuresti: Sky News a actionat cu intentia de a dezinforma

Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat, in luna februarie 2021, o prima sentinta in dosarul in care trei romani, Aurelian Mihai Szanto, Attila Csaba Pantics si Levente Pantics, au fost trimisi in judecata pentru constituirea unui grup infractional organizat, comunicarea de informatii false si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.Cei trei romani prezentati in reportajul Sky News ca traficanti de arme au fost achitati pentru constituire de grup infractional organizat si comunicare de informatii false, judecatorii considerand ca au fost indusi la randul lor in eroare de "jurnalistii" britanici, care le-au spus romanilor ca filmeaza un documentar la finalul caruia va fi mentionat ca filmarea este o fictiune.Romanii nu au scapat, insa, de acuzatiile pentru nerespectarea armelor si munitiilor pentru modul in care au manipulat armele in reportajul Sky News, primind condamnari la inchisoare cu suspendare.Sentinta arata ca toate detaliile filmarii din Romania au fost regizate in Marea Britanie, la initiativa unui reprezentant al Sky News, un anume S. Jaspul. In luna aprilie 2016, Jaspul l-a contactat pe Aurelian Mihai Szanto, un roman stabilit in Anglia, si l-a intrebat daca ar cunoaste persoane din Romania ce ar fi dispuse sa participe la o filmare, realizata in tara, in care sa joace rolul unor "traficanti de arme", respectiv sa prezinte, in acest context, arme de foc militare, inclusiv de tip "Kalashnikov". Jaspul a promis ca actorii vor fi platiti.In urma ofertei facute de britanic, Szanto a luat legatura cu finul sau, Pantics Attila-Csaba, despre care stia ca e vanator si i-a propus sa "participe la realizarea documentarului regizat de jurnalistii britanici, documentar in care trebuia sa joace rolul unui traficant de arme". Totodata, Szanto i-a cerut lui Pantics sa mai gaseasca un traficant. Pantics a luat legatura cu varul sau, Levente Pantics, care este, la randul sau, vanator.In iulie, dupa ce "traficantii de arme" si-au dat acordul sa apara in reportajul Sky News, Jaspul l-a chemat pe Szanto in Marea Britanie pentru a stabili detaliile filmarii. Astfel, Szanto a fost invitat de Jaspul, la locuinta sa din Warwick, Marea Britanie.Astfel, cerinta britanicilor a fost ca cei doi "traficanti de arme" sa se prezinte sub nume rusesti, sa pretinda ca sunt din Republica Moldova, dar sa vorbeasca limba romana, iar despre armele de foc pe care le vor prezenta sa precizeze ca proveneau din Ucraina si au fost obtinute prin contrabanda O alta cerinta a Sky News a fost ca printre armele de foc prezentate sa se regaseasca si un pistol-mitraliera tip "Kalashnikov" sau ceva similar, iar intalnirea cu asa-zisii "traficanti de arme" sa fie prezentata ca avand loc la granita Romaniei cu Republica Moldova.De asemenea, cerinta "jurnalistilor" britanici a fost ca traficantii "sa se deplaseze cu un autoturism fara numere de inmatriculare, pentru a se crea aparenta unor traficanti de arme veritabili care circula in zone izolate cu autovehicule ce nu se supun regimului legal de evidenta".Jaspul si Szanto au stabilit ca filmarile sa aiba loc la finalul lunii iulie 2016. Cu cateva zile inainte de filmari, Szanto s-a dus la un vanator despre care stia ca este vanator si ca, pe langa armele de vanatoare pe care le avea, detinea la domiciliu, o arma de colectie marca RATMIL, considerata o "clona" a pistolului-mitraliera Kalashnikov.Sub pretextul ca ar putea gasi un cumparator pentru aceasta arma, Szanto i-a cerut vanatorului arma de colectie. De la un alt vanator, Szanto a imprumutat masina de teren folosita in filmari, astfel ca toate cele necesare erau pregatite pentru momentul in care avea sa ajunga in Romania echipa de filmare de la Sky News.Dupa aproximativ doua ore de filmari, "traficantii" de arme au plecat acasa, iar intermediaul a primit "la negru" 2.000 de euro, din care le-a dat cate 500 de euro celor doi actori.Dupa filmari, echipa Sky News a plecat din Romania, televiziunea difuzand o spectaculoasa "investigatie" despre traficantii de arme din Romania."Un grup mafiot Est-European a spus postului Sky News ca sunt pregatiti sa vanda arme automate oricui, inclusiv teroristilor. Analistii de securitate se tem ca armele pot ajunge in mainile celulelor teroristilor islamiste sau a lupilor singuratici ucigasi, care pot intentiona sa comita un atac "peristyle". Corespondentul nostru sef Stuart Ramsay s-a deplasat in Romania pentru a se intalni cu dealerii de arme care pretind ca ar controla mii de arme. Ne-a trimis acest reportaj din estul tarii, de langa granita cu Ucraina", a prezentat Sky News "reportajul" realizat in Romania.In urma procesului judecat la Curtea de Apel Bucuresti, judecatorii i-au achitat pe "traficantii de arme" romani pentru raspandirea de informatii false si constituirea unui grup infractional organizat, considerand ca nu exista probe din care sa reiasa ca romanii stiau ca reportajul va fi difuzat in forma in care a fost prezentat.Judecatorii romani au ajuns la concluzia ca jurnalistii britanici le-au spus romanilor ca la finalul "anchetei jurnalistice" va fi facuta mentiunea ca persoanele prezentate drept traficanti de arme sunt fictive si ca acel reportaj va fi prezentat ca unul regizat nu ca o situatie de fapt reala."Curtea considera ca explicatia inculpatilor este perfect logica, in contextul in care jurnalistii britanici nu aveau nici cel mai vag interes in a incheia vreun contract de prestari servicii de actorie sau de obtinere a unei recuzite si cu atat mai putin in eliberarea unor acte care sa ateste plata acordata inculpatilor", arata judecatorii Curtii de Apel Bucuresti, care considera ca Sky News au actionat cu intentia de a dezinforma."Avand in vedere atitudinea publica a postului de televiziune britanic, Curtea considera ca reprezentantii acestui trust media, fara a fi impiedicati de o minima deontologie profesionala, au actionat cu intentia de a dezinforma si, daca este posibil, de a manipula publicul, iar nu cu intentia de a informa corect opinia publica, folosindu-se in acest scop de cei trei inculpati romani care si-au dat acordul nu pentru realizarea unui documentar real, ci doar pentru realizarea unei filmari despre care aveau reprezentarea ca va fi prezentata ca fiind o filmare care prezenta o situatie de fapt fictiva, singurul scop pe care inculpatii l-au avut fiind acela de a primi niste sume de bani in mod facil", se arata in sentinta Curtii de Apel Bucuresti, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.Potrivit sentintei pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti, britanicii care au realizat filmarile din Romania sunt cercetati de DIICOT intr-un dosar disjuns din dosarul in care au fost trimisi in judecata "traficantii de arme".Vedeta Sky News, Ramsay Stuart, in 2016, despre " ancheta " din Romania: "Toata lumea sa se calmeze. Ancheta (jurnalistica n.n.) este adevarata. Nimeni n-a platit. Nimeni n-a scris scenariul. Armele sunt reale. Guvernul (roman n.n.) s-a facut de ras. Descurcati-va! Romania, nu a fost vorba despre tine. Au fost arme. Romania, nu mai provoca discordie, este ridicol. Este foarte plictisitor. Am raspuns la toate intrebarile - aresteaza bandele!".Sky News, despre reportaj: "Stuart Ramsay si echipa sa au oferit un material solid privind vanzarea de arme in Romania, iar Sky News sustine in totalitate acest material".CNA-ul britanic, pentru Paginademedia.ro: "Sky News ne-a oferit informatii detaliate si alte documente drept dovezi in cadrul investigatiei noastre. Am fost multumiti de faptul ca postul de televiziune nu a "falsificat" si nici nu a "inscenat" informatiile prezentate si, prin urmare, nu a incalcat reglementarile noastre".