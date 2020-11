Decizie fara precedent a Inaltei Curti: CSM este obligat sa-l numeasca in functia de procuror pe fostul consilier al Monicai Macovei

Solicitarea

Motivata necorespunzator

Un caz fara precedent pe rolul instantelor din Romania. Decizia a fost data pe 4 noiembrie, conform portalului Inaltei Curti."Obliga paratul Consiliul Superior al Magistraturii sa emita o hotarare prin care sa admita cererea reclamantului de numire in functie vacanta de procuror, fara concurs sau examen, in conditiile art 331 din Legea nr.303/2004 si sa inainteze propunere in acest sens catre Presedintele Romaniei," este minuta Inaltei Curti. Potrivit datelor din dosar, Flavius Craznic si-a inceput cariera in magistratura in 1994 si a fost procuror la Parchetul Sectorului 3, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie unde a functionat pana in anul 2010 cand si-a incetat activitatea din motive neimputabile, prin demisie.In Parchetul General el a detinut mai multe functii de conducere si a fost distins, in anul 2002 cu diploma "Meritul Judiciar" acordata de Presedintele Romaniei, pentru rezultate meritorii in activitate si calificativul anual de "foarte bine."Flavius Craznic a fost unul dintre procurorii Antidrog care a instrumentat dosarul Cocaina pentru VIP-uri, in care a fost implicat fiul lui Ion Tiriac . Dupa alegerile prezidentiale din 2004, el a devenit consilier al ministrului Justitiei, Monica Macovei. In prezent, Favius Craznic este avocat.In 2019, el a facut o cerere de a reveni in magistratura, fara concurs sau examen, intr-o functie vacanta de procuror la PICCJ sau la alt parchet din tara, dar solicitarea sa a fost respinsa de CSM . Solicitarea a fost facuta in baza unei prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor care stipuleaza: "Persoanele care au ocupat minimum 10 ani functia de judecator sau procuror si magistrat-asistent, care nu au fost sanctionate disciplinar, au avut numai calificativulla toate evaluarile si si-au incetat activitatea din motive neimputabile, pot fi numite, fara concurs sau examen, in functiile vacante de judecator sau procuror, la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat sau la instante ori parchete de grad inferior."In faza de fond a procesului, la Curtea de Apel Bucuresti,judecatorii au arata ca decizia CSM de respingere a cereriii de reprimire in magistratura nu este corespunzator motivata.- 90% din cuprinsul hotararii atacate o reprezinta o expunere faptica, detalii despre cererile depuse, texte legale, numarul de candidati inscrisi;- fraza care abordeaza motivarea este cea de la fila 3: " in aceste conditii, in raport de aspectele expuse, fata de motivatia profesionala exprimata in cadrul interviului.....se apreciaza ca nu este oportuna numirea domnului......";- nu se explica rationamentul pentru care s-a ajuns la concluzia ca nu este oportuna numirea; instanta trebuie sa inteleaga felul in care autoritatea se raporteaza la oportunitate, aceasta neputand fi scuza pentru care s-ar refuza unei instante de contencios administrativ cenzurarea actelor emise; nu ar exista nici o problema in situatia in care oportunitatea ar fi motivata, pentru ca textul art. 33/1 asa cum s-a aratat lasa atributia in seama acestui organ care poate numi si nu este obligat sa numeasca.- Nemotivarea oportunitatii nu trebuie sa lase impresia unui exces de putere."In lipsa motivarii explicite a actului administrativ sau a sentintei, posibilitatea atacarii in justitie a actului respectiv ori efectuarea controlul judiciar este iluzorie, de vreme ce judecatorul nu poate specula asupra motivelor care au determinat autoritatea administrativa sa ia o anumita masura si absenta acestei motivari favorizeaza emiterea unor acte administrative abuzive, de vreme ce absenta motivarii lipseste de orice eficienta controlul judecatoresc al actelor administrative, prin urmare motivarea reprezinta o obligatie generala, aplicabila oricarui act administrativ, ea reprezinta o conditie de legalitate externa a actului, care face obiectul unei aprecieri in concreto, dupa natura acestuia si contextul adoptarii sale, iar obiectivul sau este prezentarea intr-un mod clar si neechivoc a rationamentului institutiei emitente a actului, motivarea urmareste o dubla finalitate; indeplineste, in primul rand, o functie de transparenta in profitul beneficiarilor actului, care vor putea, astfel, sa verifice daca actul este sau nu intemeiat; permite, de asemenea, instantei sa realizeze controlul sau jurisdictional, deci in cele din urma permite reconstituirea rationamentului efectuat de autorul actului pentru a ajunge la adoptarea acestuia; desigur ea trebuie sa figureze chiar in cuprinsul actului si sa fie realizata de autorul sau," motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Potrivit instantei, este ambigua respingerea cererii de numire si nu se explica de ce nu este oportuna numirea unui procuror cu o documentatie si cv foarte bune, atata timp cat exista locuri vacante, aspect de fapt necontestat: "