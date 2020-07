Proces crucial: doi magistrati cer suspendarea regulamentului de functionare a Inspectiei Judiciare

La sefia IJ, din 2015

Inspectia Judiciara s-a remarcat, in perioada in care Ministerul Justitiei era condus de Tudorel Toader , prin mai multe cercetari disciplinare deschise impotriva unor procurori din cadrul DNA sau al unor magistrati care criticau deschis modificarile legislative facute de coalitia PSD ALDE in cazul Legilor justitiei sau a Codurilor Penale.Nu in ultimul rand, Inspectia Judiciara a deschis mai multe actiuni disciplinare surprinzatoare. Impotriva unui judecator care a criticat, intr-o opinie pe un site de specialitate, o decizie a Curtii Constitutionale, sau impotriva unui judecator care criticase pe retelele de socializare asaltul politic al guvernului PSD asupra justitiei si legilor sale de functionare.Mai multe campanii mediatice pornite impotriva magistratilor, dirijate din studiourile de televiziune, au fost rapid preluate de Inspectia Judiciara si tranformate in actiuni disciplinare, spre deliciul unor inculpati, avocati sau politicieni. De cele mai multe ori, aceeasi inspectori judiciari erau cei care se ocupau de trimiterea magistratilor in fata sectiilor disciplinare a CSM Lucian Netejoru se afla la conducerea Inspectiei Judiciare din 2015. A fost atat de important sa ramana in functie in 2018, incat Tudorel Toader a promovat o OUG prin care l-a mentinut la conducere, desi mandatul lui expirase. Puterea lui Lucian Netejoru s-a intarit in perioada in care CSM a fost condus de Lia Savonea . In martie 2019, el a fost numit pentru al doilea mandat la sefia Inspectiei Judiciare.Intr-un caz fara precedent, aflat pe rolul Curtii de Apel Constanta, doi magistrati -judecatorul Crina Munteanu si procurorul Bogdan Pirlog - si o asociatie de procurori "Initiativa pentru Justitie" cer suspendarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare. In esenta, ei cer stoparea modului de repartizare al lucrarilor disciplinare.Magistratii acuza nereguli la modul in care se face aceasta repartizare, care poate fi dirijata, printr-un ciudat sistem ciclic, si nu intr-un mod aleatoriu, sau prin intermediul unui program informatic, asa cum este, de exemplu, in instante. Detalii despre modul de repartizare din Inspectia Judiciara, la finalul articolului.Bogdan Pirlog este procuror militar la Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti si este cunoscut in mass-media pentru faptul ca a deschis ancheta in dosarul "10 august".Judecatorul Crina Muntean de la Tribunalul Bihor a ajuns in atentia Inspectiei Judiciare in urma sesizarii unor avocat din Oradea. De altfel, Ziare.com a mai scris despre cercetarea acestui magistrat si modul in care s-a facut repartizarea lucrarii la IJ- Cazul judecatorului Crina Muntean: Cum a tinut Inspectia Judiciara o sesizare la sertar timp de doua saptamani si cu ce consecinte"Totodata, urgenta masurii este justificata de posibila sanctionare disciplinara a subsemnatilor magistrati Muntean Crina-Elena si Pirlog Ciprian Bogdan, impotriva noastra derulandu-se in prezent proceduri disciplinare, respectiv proceduri disciplinare derulate de inspectori judiciari desemnati nealeatoriu, in mod voit,," se arata in cererea de chemare in judecata.Curtea de Apel Constanta are primul termen joi in acest proces Practic, mai multe cazuri meditizate sau in care sunt implicati magistrati incomozi sunt dirijate catre anumiti inspectori.De exemplu, este greu de explicat cum trei actiuni disciplinare deschise impotriva fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi , au fost realizate de acelasi inspector, procurorul Andreea Mina, in prezent inspector-sef adjunct al Inspectiei Judiciare. Mana dreapta a lui Lucian Netejoru.Toate cele trei actiuni disciplinare au fost respinse de CSM, iar recursurile Inspectiei Judiciare au fost respinse de magistratii Inaltei Curte.Primul inalt magistrat care s-a plans de modul in care se fac repartizarile lucrarilor in cadrul Inspectiei Judiciare a fost fosta sefa a Inaltei Curti, Cristina Tarcea. In iunie 2019, Sectia pentru judecatori in materia disciplinara din CSM a constatat nulitatea absoluta a actiunii disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara impotriva sefei Inaltei Curti, Cristina Tarcea. Motivul: plangerea fusese facuta de Romanian Community Coalition - Coalitia Romanilor din SUA, condusa de actualul europarlamentar Chris Terhes, ONG care nu este recunoscut in Romania.In fata CSM, Tarcea a acuzat ca procedura de repartizare a lucrarilor disciplinare a fost incalcata in cazul ei. Exceptia a fost insa respinsa la scor strans: 5 la 4.Cei cinci care au aparat repartizarea IJ au fost: Lia Savonea, Simona Marcu, Mariana Ghena, Gabriela Baltag si Evelina Oprina. Patru membri CSM au vazut insa o neregula in aceasta procedura: Margareta Tint- actuala sefa a CSM, Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan."Chiar daca procedura disciplinara in fata Inspectiei Judiciare este o procedura administrativa, respectarea principiului repartizarii aleatorii a lucrarilor consacrat de art.73 alin.(1) din Legea nr. 317/2004 (.)," explicau, in opinia minorita, cei patru membri CSM.Mai multi magistrati au explicat pentru Ziare.com cei patru pasi prin care Inspectia Judiciara a viciat procedura de repartizare aleatorie a dosarelor date in lucru inspectorilor judiciari.Registrul de Intrari Documente al Inspectiei Judiciare. In acest registru este trecuta intreaga corespondenta externa a Inspectiei Judiciar. Fiecare act ajuns la IJ primeste un numar de inregistrare. Corespondenta este inregistrata, in mod normal, in functie de data primirii documentelor.Registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare. Documentele care ajung in Registrul de Intrari (primul, cel care cuprinde intreaga corespondenta externa a institutiei) sunt selectate, iar cele care reprezinta sesizari disciplinare adresate IJ sunt trecute in acest al doilea registru. Aceasta inregistrare in Registrul de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare ar trebui facuta tot in ordine cronologica, raportat la data din primul registru.La fiecare inceput de an, inspectorul-sef al IJ semneaza un ordin prin care sunt constituite echipele de inspectori judiciare care urmeaza sa se ocupe de lucrarile disciplinare. Fiecare echipa are, in mod obisnuit, trei inspectori.Impartirea lucrarilor disciplinare catre echipele responsabile nu se face dupa un sistem informatizat, astfel ca repartizarea, conform regulamentului IJ, se face aleatoriu, manual, ciclic.Concret, acest lucru se traduce prin faptul ca, prima lucrare din Registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare este data in lucru primului inspector judiciar din prima echipa. Cea de-a doua lucrare disciplinara este data primului inspector judiciar din a doua echipa. Se continua repartizarea in acelasi fel pana cand se ajunge cu o lucrare la primul inspector judiciar din ultima echipa constituita. Apoi, urmatoarea lucrare i se atribuie celui de-al doilea inspector judiciar din prima echipa. Urmeaza ca cealalta lucrare sa ii fie repartizata celui de-al doilea inspector judiciar din cea de-a doua echipa. Procedura continua, ciclic, trecandu-se de la un inspector judiciar la altul.Desi, in teorie, aceasta procedura ciclica ar trebui sa fie una care sa asigure impartialitatea distribuirii lucrarilor disciplinare, metoda a fost viciata chiar de Inspectia Judiciara.Cum s-a facut asta? Intre primul registru (cel de Intrari) si cel de-al doilea (Registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare) exista un "fir rosu", care ar trebui sa fie si cel care sa garanteze repartizarea ciclic, impartiala, a lucrarilor disciplinare. In acest "fir rosu" a intervenit, insa, Inspectia Judiciara, viciind procedura de distribuire a lucrarilor disciplinare. Acest lucru s-a realizat prin doua "portite".Dupa inregistrarea in primul registru (Intrari), unele documente care vizau cercetarile disciplinare nu ajungeau, in functie de data, sa fie inregistrate si in cel de-al doilea registru, cel in baza caruia se facea, de fapt, distribuirea lucrarilor catre inspectorii judiciari. Elementul de stabilitate din aceasta ecuatie, care ar fi trebuit dat de momentul inregistrarii documentelor in registrul doi, era practic nerespectat. Astfel, un document ajuns si inregistrat in IJ putea ajunge oricand - fara a se respecta vreun criteriu - in cel de-al doilea registru, pentru ca apoi sa poata fi distribuit inspectorilor judiciari.Repartizarea ciclica nu mai functiona, pentru ca nu mai depindea de un factor independent de IJ (data ajungerii unui document in institutie), ci depindea de momentul in care Inspectia Judiciara "dadea drumul" documentelor din primul registru catre cel de-al doilea registru. In acest fel, cum impartirea lucrarilor disciplinare nu se mai raporta la o data fixa (independenta de institutie), cea in care sesizarile veneau la IJ, ci se facea in functie de momentul in care IJ decidea, fara niciun criteriu, sa inregistreze documentele in cel de-al doilea registru, o lucrare putea fi data in lucru la o data ulterioara unor acte similare ajunse mai tarziu in IJ.Prin aceasta metoda, Inspectia Judicara ajungea, de fapt, sa intervina in procedura de rapartizare a lucrarilor, putandu-se anticipa ce inspector judiciar ar urma sa primeasca o anumiat lucrare.metoda prin care s-a intervenit in procedura de repartizare a lucrarilor disciplinare a fost introducerea in cel de-al doilea registru a unor sesizari din oficiu ale Inspectiei Judiciare, fara insa a se tine seama de sesizarile venite la IJ din partea unor terti.In plus, regulamentul a suferit o modificare in 2018. Atunci a fost eliminat si criteriul de repartizare in ordine cronologica a lucrarilor. Astfel ca lucrarile intrate intr- o zi se repartizeaza inspectorilor aflati la rand, dupa cum doreste inspectorul care face repartizarea.Un magistrat explica pentru Ziare.com ca practic in prezent Inspectia Judiciara nu mai are un sistem de repartizare aleatorie.