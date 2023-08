Craiova: 11 descinderi la falsificatorii de carduri

Ofiterii DIICOT din Craiova au facut, miercuri dimineata, 11 descinderi la mai multi falsificatori de carduri din Craiova, printre care si fiul lui Ionisor Berceanu, seful Politiei de Frontiera Dolj.

La aceasta ora, 9 persoane sunt audiate la sediul DIICOT, informeaza Realitatea TV.

La locuintele suspectilor au fost gasite mai multe dispozitive de copiat si falsificat carduri.

Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, fiul sefului politiei de frontiera, Romeo Berceanu, face parte dintr-o retea care fabrica dispozitive pentru copierea datelor de pe cardurile bancare, pe care le vindeau in toata lumea.

In afara de casa sefului politiei de frontiera se mai desfasoara perchezitii in alte zece imobile. Anchetorii spun ca au reteaua actiona si in exteriorul tarii si ca membrii ei se pregateau sa trimita in SUA mai multe dispozitive pentru copierea datelor de pe carduri, disimulate, potrivit DIICOT, in receiver tip Digi-Tv.