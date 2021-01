Drepturi de autor incheiate cu o firma de evenimente, pentru obtinerea indemnizatiei de sprijin de la stat in contextul pandemiei. Politia face ancheta in acest caz

Conform unor surse judicare, Firma implicata este din judetul Dambovita si are ca obiect de activitate organizarea de evenimente, comercializarea de flori si realizarea de sedinte foto. Administrator este o femeie."In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Prahova, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Romana, efectueaza 30 de perchezitii, pentru destructurarea unei grupari infractionale implicate in fapte de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii si uz de fals. 44 de mandate de aducere vor fi puse in executare. Perchezitiile se desfasoara atat la sediul unei societati comerciale, cat si la domiciliile persoanelor banuite de comiterea faptelor, in locatii din judetele Prahova si Dambovita", anunta Politia.Din cercetari a rezultat faptul ca, in lunile noiembrie si decembrie 2020, 43 de persoane fizice ar fi incheiat contracte fictive de drepturi de autor cu o societate comerciala. In baza acestor contracte, persoanele banuite ar fi solicitat acordarea indemnizatiei de sprijin pentru intreruperea activitatii ca urmare a restrictiilor dispuse pentru limitarea efectelor pandemiei de COVID-19."In fapt, persoanele banuite ar fi depus electronic documente prin care atestau in mod fictiv obtinerea unor venituri bazate pe cesionarea drepturilor de autor cu privire la activitati de interpretare artistica, in cadrul unor evenimente contractate de societatea implicata. Fiecare solicitant ar fi intocmit si o declaratie pe propria raspundere cu privire la veridicitatea datelor referitoare la obtinerea de venituri din drepturi de autor si drepturi conexe si imposibilitatea de a-si desfasura activitatea pe durata starii de alerta", precizeaza politistii.Ca urma re a interventiei organelor de cercetare penala a fost impiedicata cauzarea unui prejudiciu de aproximativ 220.000 de lei, in dauna Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala Prahova.Cercetarile continua, in vederea stabilirii intregii activitati infractionale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti.Citeste si: