Ce s-ar fi intamplat in realitate pe Aeroportul Cluj cu persoana transgender presupus umilita de lucratorii vamali: "Nimic din ce a scris ONG-ul nu este real"

Potrivit celor de la organizatia comunitara care promoveaza si apara drepturile persoanelor din comunitatea LGBT, persoana transgender ar fi fost umilita si retinuta excesiva de mult la controlul vamal de pe Aeroportul Cluj-Napoca Iata, mai jos, replica Politiei:"Transgender abuzat si jignit de politistii de frontiera pe aeroport Acesta a fost titlul tabloidelor si televiziunilor in aceste zile ca urmare a unui comunicat al unui ONG care apara drepturile persoanelor LGBT, postat la trei saptamani de la presupusul eveniment sfidator. Ce este interesant este ca nu persoanele implicate fac aceste acuzatii , ci ONG-ul pe baza unor detalii care nu corespund realitatii.Politistii de frontiera din cadrul Aeroportului " Avram Iancu " Cluj Napoca sunt acuzati ca ar fi umilit in public pe o femeie transgender , pe care ar fi si privat-o de libertate, in data de 15 iunie 2021, in timp ce incerca sa intre in Romania Potrivit ONG-ului , doua colege de-ale noastre ar fi supus-o unor "umilinte violente", ridicandu-se de pe scaunele din ghiseu si tipand la aceasta "barbat, barbat!", dupa care au incuiat-o intr-o camera, fara a-i oferi vreo explicatie.Mama persoanei "abuzate" vine si completeaza seria acuzatiilor: "O doamna a intrebat-o in limba romana daca este ea de pe pasaport si fata i-a zis "da" si zice de ce aveti numele barbat si va imbracati femeie? Au tinut-o acolo cam o ora si ceva. Zice ca s-a simtit foarte umilita pentru ca lumea trecea pe langa ea, se uita la ea. Ea incerca sa vorbeasca, nu o lasau".Acum ar veni intrebarea fireasca: "de ce ar face asa ceva politistii de frontiera" iar raspunsul este foarte simplu, nimic din ce a scris ONG-ul nu este real, acuzatiile nu exista iar intreaga stare de fapt a fost documentata prin intermediul inregistrarilor audio-video din aeroport:- persoana transgender s-a prezentat la controlul de frontiera in data de 15 iunie pentru a iesi din tara, nu pentru a intra in Romania;- controlul de frontiera a durat 2 minute si 40 de secunde, nicidecum 2 ore asa cum sustine in mod fals familia si reprezentantii ONG-ului;- dupa efectuarea controlului de frontiera aceasta a plecat imediat spre portile de imbarcare, nicidecum nu a fost "retinuta", "incuiata" si "umilita" in vreo incapere a Politiei de Frontiera;- Colegii nostri s-au adresat persoanei in cauza cu ocazia efectuarii controlului de frontiera cu pronumele personal de politete "dumneavoastra", si nu s-au adresat cu "barbat, barbat" asa cum au fost acuzati.Intelegem efervescenta acestui subiect al orientarii sexuale, insa de aici si pana la a minti si a prezenta date false, care nu au nicio legatura cu realitatea, demonstreaza ca singurul scop al ONG-ului este de juca cartea "victimizarii" persoanelor din aceasta comunitate, doar pentru a atrage atentia.Mai mult, daca un control care a durat 2 min si 40 de secunde a fost perceput de transgender ca a durat 2 ore, inseamna ca ceea ce a fumat, este ceva de calitate.Lamentabil si penibila o asemenea abordare", incheie sindicatul postarea.