Un politist i-a luat apararea in proces tocmai interlopului care l-a amenintat cu moartea. "Te tai, te omor pe tine si familia ta!"

Judecatorul nu a luat in considerare declaratia politistului

Politistul le-a spus judecatorilor ca nu doreste ca interlopul sa fie tras la raspundere penala, asta dupa ce acesta il amenintase ca ii omoara familia.Agentul de politie Daniel Lipovanu, care activeaza la Biroul de Ordine Publica al Politiei Pascani, judetul Iasi, a fost agresat de interlopul Petrica Amariei in vara acestui an.Potrivit Adevarul.ro , totul s-a intamplat in seara de 4 iulie, cand Amariei si cativa amici de-ai sai au intrat cu forta in casa unor ieseni.Acolo, unul dintre prietenii lui Amariei s-a taiat la o gamba dupa ce a spart un geam si a fost dus, cu masina, la spitalul din municipiu. Fiind sub influenta alcoolului, Amariei a inceput sa faca scandal in spital. L-a ignorat pe paznicul unitatii, a inceput sa tipe la cadrele medicale, carora le-a spus ca "daca nu ii salveaza prietenul, ii omoara pe toti". Amariei ar fi intrat apoi cu scandal inclusiv in sala de operatii, fapt ce a determinat reprezentantii unitatii sanitare sa ceara ajutor de la Politie.O patrula formata din agentul de politie Daniel Lipovanu si un politist local a ajuns la spitalul din Pascani in jurul orei 22.00. Politistul i-a cerut interlopului Petrica Amariei sa iasa din spital, deoarece provoca scandal si nu purta masca. "In acele momente inculpatul Amariei Petrica a inceput sa se comporte ireverentios si agresiv fata de persoana vatamata, simuland de mai multe ori ca o va lovi cu capul si pumnul in zona fetei", se arata in motivarea judecatorilor de la Pascani care au judecat acest caz de ultraj.In acelasi document se arata ca politistul era "timorat de atitudinea violenta " a interlopului si, in loc sa il determine pe Amariei sa iasa el din spital, Lipovanu a plecat el de acolo. A fost urmarit de interlop, care l-a avertizat de politist ca "il va taia cu cutitul atat pe el cat si pe familia sa", intrucat este "jupanul orasului" si-l va urmari "permanent in oras". "Te stiu, te cunosc, esti din oras... te tai, te omor pe tine si familia ta", a fost o alta amenintare primita de agentul imbracat in uniforma de politie.Petrica Amariei a fost trimis in judecata pentru scandalul de la spital in august. A fost acuzat de ultraj, Daniel Lipovanu avand calitatea de parte vatamata in acest caz. La ultimul termen de judecata avocatul interlopului Amariei a venit la instanta cu o declaratie notariala semnata de politistul Lipovanu in care acesta "arata ca nu doreste tragerea la raspundere a inculpatului si nu are nici un fel de pretentii civile impotriva acestuia", dupa cum se arata in motivarea Judecatoriei Pascani.Judecatorul a confirmat situatia fapt retinuta in rechizitoriu si l-a gasit vinovat de ultraj pe Amariei. "Rezulta fara putinta de tagada ca atitudinea inculpatului, gesturile sale de amenintare si amenintarile vizand integritatea fizica a agentului de politie, adresate si familiei acestuia, agent aflat in indeplinirea atributiilor de serviciu, au fost de natura a aduce atingere prestigiului autoritatii pe care politistul o reprezenta", stabilit judecatorul de caz, care l-a condamnat la un an de inchisoare pe Amariei.Despre declaratia notariala a politistului, magistratul a precizat: "Imprejurarea ca persoana vatamata nu s-a constituit parte civila si a declarat in cursul judecatii ca nu doreste tragerea la raspundere penala a inculpatului este total lipsita de relevanta in contextul infractiunii supuse judecatii". Politistul Daniel Lipovanu a precizat pentru sursa citata ca nu vrea tragerea la raspundere a agresorului: "Eu nu am zis ca vreau tragerea la raspundere", fara a explica ce vrea sa spuna si fara a continua dialogul.