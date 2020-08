Bloggerul care conduce protestele din Minsk de la 500 de kilometri departare: Daca m-as intoarce in Belarus, as fi retinut imediat

De la inceputul lunii, Stsiapan Sviatlou si canalul sau Nexta Live au transmis informatii, postand filmari si stiri despre proteste si a coordonat demonstratiile din Belarus din capitala poloneza prin aplicatia de mesagerie Telegram."Pur si simplu trebuie sa o facem pentru ca nimeni altcineva nu ar face asta. Nimeni nu ar face asta pentru ca sunt in Belarus, ar fi arestati imediat. Alti oameni din afara Belarusului nu au astfel de canale, site-uri mari pentru a arata lucrurile la o scara asa de mare", a spus Sviatlou prin telefon pentru Politico.Aceasta ofera miscarii de opozitie, care in mare parte e fara lider in Belarus, o organizare si un obiectiv pe care nu le pot avea in tara.Regimul lui Lukasenko a arestat multi lideri ai opozitiei si a alungat-o pe Svetlana Tihanovskaia, cel mai probabil castigatoarea alegerilor din 9 august, din Belarus. A blocat internetul, iar televiziunea locala este o cale de propaganda a guvernului - aceasta a fost intesata de "jurnalisti" rusi, dupa ce unii dintre angajatii belarusi au intrat in greva Dar guvernul nu a reusit sa inchida Nexta, in mare parte pentru ca Sviatlou foloseste Telegram, o aplicatie de mesagerie criptata bazata pe cloud, creata de doi ingineri rusi.Aceasta a devenit calea preferata de organizare a protestelor masive care au zguduit puterea lui Lukasenko.O postare de pe Nexta a oferit indicatii precise protestatarilor inainte de demonstratiile de pe 25 august, ziua Independentei Belarusului. La 10.00, acestia urmau sa se adune in fata Comitetului de Investigatie. La 18.00, "ne adunam la Piata Independentei si celebram o data istorica in viata tarii noastre"."Ramaneti intotdeauna echilibrati! Cititi stirile de pe internet si de pe Telegram, urmariti televiziunea de stat si apoi comparati si ganditi", le-a spus presedintele sustinatorilor sai.El a denuntat informatiile opozitiei ca fiind "fake news" si a avertizat oamenii de consecinetele ascultarii vocilor din exterior."Astazi ar trebui sa va folositi capul in loc de smartphones. Ganditi! Spuneti-le tuturor ca nimeni nu va incerca sa convinga pe nimeni. Asta este. Va apropiati de o linie rosie. Daca o treceti, va veti confrunta cu consecintele. Daca iesiti in strada, ne vom descurca. Daca veti incepe sa zdrobiti lucruri, veti da socoteala", a spus el.Dar aceste amenintari nu il misca pe Sviatlou, care are propria experienta cu guvernul Belarusului.Sviatlou a venit in Polonia in 2015 pentru a studia productie TV si de film la universitatea din Katowice din sudul tarii. El a inceput Nexta- care inseamna "cineva" in belarusa - ca pe un canal YouTube de muzica, pe care l-a transformat intr-o platforma pentru a posta informatii despre regimul lui Lukasenko.Anul trecut, a postat un film de o ora in care detalia ascensiunea murdara la putere a lui Lukasenko in 1994 si cum s-a tinut de putere de atunci."Curbele cailor secrete care l-au adus pe putin cunoscutul presedinte al unei ferme colective la putere. 60 de minute de adevar, despre care multi dintre voi nu ati stiut inca", spunea anuntul lui Sviatlou.Filmul a fost vizualizat de peste 3 milioane de ori.In 2018, Belarusul a incercat sa ii inchida profilul de YouTube - atunci s-a decis sa isi mute abonatii si continutul pe Telegram.Aceasta a fost o decizie cheie in contextul protestelor din aceasta luna. Telegram, spre deosebire de alte canale de socializare, cum ar fi Whatsapp, Facebook sau Instagram si site-urile de stiri independente, s-a dovedit a fi cel putin partial rezistent la blocajele de internet impuse de guvern. Unul dintre creatorii aplicatiei, Pavel Durov, care este el insusi exilat din Rusia, a declarat pe Twitter ca compania "a activat instrumente anti-cenzura" pentru ca aplicatia sa functioneze."De multe ori ramanem singura sursa de informatii cu privire la ce se intampla in tara", a spus Sviatlou. Asta a pus Nexta intr-o pozitie foarte buna cand un val de proteste a izbucnit imediat dupa ce sectiile de vot s-au inchis pe 9 august.Sviatlou a spus ca la inceputul protestelor, Nexta a inceput ca un instrument de informare si un mijloc de stiri - desi nu este o operatiune traditionala de stiri."Nu am crezut niciodata ca se va ajunge la asta, ca vor trage in oameni pasnici", a spus Sviatlou despre represiunea violenta . "Dupa ce am primit fiecare dintre aceste videoclipuri, m-am gandit ca nu vom primi si mai mult din aceasta brutalitate. Dar, cu fiecare videoclip nou, am vazut ca m-am inselat si ca autoritatile nu au limite pentru a-si bate oamenii, pentru a-i impusca ".Nexta a preluat rapid un rol de coordonare: a trimis anunturi despre protestele viitoare, harti de demonstratii, instructiuni despre cum sa fie ocolite blocajele de internet, cum sa se partajeze Wi-Fi, apeluri pentru ajutor si contacte ale avocatilor. Canalul are peste 2 milioane de urmaritori, echivalentul a o cincime din populatia din Belarus si alte sute de mii il urmaresc pe Sviatlou pe celelalte retele de socializare ale acestuia.Acest lucru pare sa fi dat un sentiment de putere si de comunitate protestatarilor, care altfel ar putea fi intimidati de brutalitatea fortelor de securitate ale lui Lukashenko.Sediul central al lui Sviatlou este Casa Belarusa - o cladire in centrul districtului guvernamental din Varsovia, care a gazduit opozitia belarusa din 2010. Acolo, el si alti trei triaza zeci de clipuri video si mesaje trimise din Belarus.Cand au inceput protestele, a primit aproximativ 200 de mesaje pe minut - peste 100.000 pe zi. Sviatlou insista ca ce apare pe canal vine doar din surse verificabile care sunt martori la proteste. Dar site-ul nu are reporterii sai profesionisti la fata locului pentru a verifica acuratetea materialului pe care il publica.A devenit o resursa cruciala atat pentru oamenii din tara, cat si pentru straini care incearca sa-si dea seama ce se intampla in Belarus.El intelege riscul pe care si-l asuma: primeste in mod regulat amenintari si a declarat ca autoritatile din Belarus au emis un mandat de arestare care l-ar putea arunca in inchisoare pana la 15 ani. Ultima data cand a calatorit in tara natala a fost in 2018, dar autoritatile i-au perchizitionat casa si nu s-a mai intors de atunci.Sviatlou a spus ca isi doreste sa fie cu compatriotii sai pe strazi, dar ca "are simt practic" - Asociatia Jurnalistilor din Belarus a documentat retinerea a cel putin 55 de jurnalisti, iar mai multi au fost arestati joi seara."As fi retinut imediat ... Sunt mai util aici decat in Belarus, iar oamenii ne cer acest lucru si inteleg", a spus el."Chiar daca suntem la 500 de kilometri de Minsk, nu am incetat sa fim Belarusii care doresc o schimbare si care doresc libertate pentru tara lor."