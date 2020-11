Pacientii din Sibiu vor avea inca un aparat de testare pentru COVID-19, cumparat de Universitatea "Lucian Blaga"

"Am semnat ieri (vineri - n.r.) protocolul cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta", a spus rectorul Sorin Radu. Acordul incheiat in universitate si spitalul din Sibiu, le va asigura, zilnic, in jur de o suta de teste PCR, pacientilor din judet.Acest protocol a fost semnat abia vineri, dupa interventia vicepremierului Raluca Turcan . "Inca din prima secunda in care am vazut aceasta informatie ca exista un aparat PCR nefolosit in judetul Sibiu, am luat legatura cu cele doua parti implicate si astazi protocolul de punere in functiune a acestui aparat, va fi semnat intre Universitatea "Lucian Blaga" si Spitalul Judetean Sibiu. De asemenea, acest protocol este transmis de urgenta, Directiei de Sanatate Publica si vom directiona in urma discutiei pe care am avut-o cu domnul ministru, Nelu Tataru , toate consumabilele necesare punerii in functiune a acestui aparat", a precizat vineri, Raluca Turcan.Aparatul PCR de la universitatea sibiana se afla de cateva luni intr-un container amenajat chiar in vecinatatea spitalului din Sibiu. Practic, sibienii care stau la coada la Unitatea de Primiri Urgente ca sa se testeze de COVID-19, vad prin gard containerul in care este aparatul PCR.Spitalul Judetean are trei aparate PCR, dar momentan functioneaza doua, unul mai are nevoie de consumabile. La Spitalul de Pediatrie exista un singur aparat de testare PCR.Conform GCS, pe primul loc se situa vineri, judetul Sibiu, care ajunsese la o rata de infectare de 7,78. De luni vor intra in carantina municipiul Sibiu, orasele Talmaciu, Cisnadie si comuna Selimbar.