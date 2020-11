Ce este injectomatul, dispozitivul medical care ar fi cauzat incendiul de la spitalul din Piatra Neamt

Un injectomat este o seringa automata care livreaza medicamente sub forma de solutii injectabile continuu, conform unor doze prestabilite. Este un echipament esential in orice unitate medicala, mai ales in sectiile de terapie intensiva.Un scurt circuit la un astfel de aparat a fost suficient pentru ca sa se produca un dezastru. Faptul ca in saloanele ATI este si oxigen a amplificat amploarea incendiului. Oxigenul in cantitati atat de mari, ca intr-un salon de terapie intensiva, poate provoca chiar o explozie Conform manualului de utilizare al unui astfel de dispozitiv, "exista pericolul de declansare a unei explozii daca dispozitivul se foloseste in prezenta unor anestezice inflamabile".Zece persoane au decedat in urma incendiului de la unitatea medicala din Piatra Neamt. Aceastea erau pacienti infectati cu noul coronavirus tratati in sectia ATI a spitalului. Alte sapte persoane, printre care si medicul de garda, sunt grav ranite. Medicul a intrat in salon pentru a scoate un pacient, unde i s-ar fi aprins combinezonul.Pacientii cu COVID-19 sunt transportati la unitatea medicala din Letcani - Iasi, in timp ce medicul va ajunge cu ajutorul unui elicopter SMURD la Bucuresti.