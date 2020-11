Directorul Penitenciarului Giurgiu a fost demis dupa evadarea unui detinut

"In urma analizei dispuse la Penitenciarul Giurgiu, ulterior evadarii inregistrate de unitatea de detentie conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor a propus domnului Catalin-Marian Predoiu, Ministrul Justitiei, emiterea ordinului de incetare a exercitarii atributiilor de serviciu in functia de director, pentru domnul comisar sef de politie penitenciara Marius-Lucian Fulga, director al Penitenciarului Giurgiu", arata un comunicat al Ministerului de Justitie.Detinutul de la Penitenciarul Giurgiu, care a evadat luni in timp ce lucra in proximitatea zonei de acces in unitate, a fost prins rapid si reincarcerat."Luni, (...) in jurul orei 12,50, Penitenciarul Giurgiu a inregistrat evadarea unei persoane private de libertate care desfasura activitati lucrative in proximitatea zonei de acces in unitate. Administratia locului de detinere a sesizat de indata Inspectoratul de Politie Judetean Giurgiu, echipajele mobilizandu-se cu rapiditate si profesionalism. Astfel, persoana in cauza a fost identificata si capturata pe raza municipiului Giurgiu si reincarcerata la ora 13,20", anunta, anterior, in cursul zilei de luni, ANP.