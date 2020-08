Ordonanta privind majorarea cu 20% a alocatiilor copiilor, respinsa de deputati. Dupa promulgare, ramane in vigoare dublarea alocatiilor

Astfel, ramane in vigoare legea care prevede dublarea alocatiilor de la 1 septembrie, de la 150 la 300 de lei.Anterior, liberalii au solicitat retrimiterea la comisie a proiectului de lege care vizeaza respingerea ordonantei de urgenta privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii, insa cererea PNL nu a intrunit numarul necesar de voturi, astfel incat proiectul sa fie retrimis la comisie.Comisia pentru munca a adoptat marti raport pentru respingerea ordonantei de urgenta care vizeaza cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Camera Deputatilor urmeaza sa voteze decizional proiectul de lege.Senatul a adoptat martea trecuta, 11 august, proiectul de lege care prevede respingerea ordonantei de urgenta privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului 123/2020 care prevede modificarea si completarea art.3 din Legea 61/1993 in scopul majorarii graduale a cuantumului alocatiei pentru copii, astfel:"- majorarea cu cate 20% din diferenta dintre cuantumul prevazut de Legea nr.14/2020 si cuantumul acordat in iulie 2020, respectiv dintre 300 lei si 156 lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si dintre 600 lei si 311 lei pentru copiii cu handicap cu varsta intre 2 si 18 ani, precum si pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani.- majorarea se aplica incepand cu drepturile lunii august 2020, iar pentru perioada 2021-2022 de 2 ori pe an, de la 1 ianuarie si de la 1 iulie a fiecarui an.- din 2023 se propune continuarea procesului de majorare a cuantumului alocatiei cu rata medie a inflatiei anuale".Pe 30 iulie, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru respingerea ordonantei de urgenta care prevedea amanarea pana la 1 august a masurii de dublare a alocatiilor pentru copii.Este vorba despre Legea privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art. I pct.1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, transmite Administratia Prezidentiala.Pe 29 iunie, Guvernul a sesizat CCR in legatura cu acest act normativ, adoptat decizional de Camera Deputatilor pe 3 iunie.Judecatorii Curtii au decis, pe 15 iulie, ca legea care prevede amanarea dublarii alocatiilor pentru copii pana la data de 1 august este constitutionala.