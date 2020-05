Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

In ultimele ore am aflat ca spectacolele ar putea fi reluate din 15 iunie, ca patru muzee din Bucuresti se redeschid miercuri si ca sezonul estival este aproape de inaugurare si pe litoralul romanesc.Si, totusi, companiile nu au uitat ca ne aflam inca in pandemie si niste oameni lupta in continuare in linia intai cu noul virus. De la ele spitalele au primit recent donatii menite sa completeze necesarul de echipamente si aparatura medicala.MOL Romania doneaza Fundatiei pentru Parteneriat suma de 100.000 de euro in vederea achizitionarii de echipamente de protectie pentru personalul medical care lucreaza in spitalele din Sfantu Gheorghe, Miercurea Ciuc si Odorheiu Secuiesc.Astfel, echipamentele de protectie vor ajunge la Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe, Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc si Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc.Cinci spitale din Romania vor beneficia de noi echipamente medicale achizitionate ca urmare a unei donatii in valoare de 35.000 de euro din partea Somaco Grup Prefabricate, parte a Grupului Holcim Romania.Compania mentioneaza, intr-un comunicat transmis marti, ca a ales sa doneze 171.000 de lei (35.000 de euro) spitalelor din comunitatile in care isi desfasoara activitatea, in judetele Neamt (Spitalul Municipal Roman), Vrancea (Spitalul Municipal Adjud), Buzau (Spitalul Judetean de Urgenta Buzau), Dambovita (Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste), dar si Bucuresti, unde se afla sediul central al companiei (Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti).Zborurile interne au fost reluate, iar daca anul trecut media zilnica a pasagerilor transportati pe toate aeroporturile din Romania se ridica la 63.000, astazi, dupa ce am ridicat anumite restrictii, am transportat cu 20 de zboruri 1.797 de pasageri, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.Prim-ministrul Ludovic Orban a spus marti ca va fi analizata reluarea spectacolelor in aer liber , cu respectarea normelor de protectie sanitara si de distantare fizica, si ca sustine un plan de sprijinire a sectorului cultural, inclusiv a independentilor.Consultarile prim-ministrului Ludovic Orban au continuat, marti, cu reprezentantii artelor spectacolului, discutiile fiind concentrate asupra masurilor de sustinere a domeniului cultural atat in perioada imediata, cat si pe termen mediu si lung.Muzeul National de Arta al Romaniei, Muzeul Colectiilor de Arta, Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" si Muzeul National de Istorie a Romaniei se redeschid pentru public incepand de miercuri Asta se va face cu respectarea masurilor de siguranta impuse de starea de alerta instituita ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus, accesul fiind permis in grupuri de maximum trei persoane, la un interval de cinci minute.Zoo Sibiu isi va redeschide portile vizitatorilor, de miercuri, 20 mai, conform programului normal: zilnic intre orele 9.30 - 19.30. Sibienii vor avea din nou placerea unei plimbari prin cea mai veche gradina zoologica din tara care adaposteste in prezent 253 de animale din 62 de specii, scrie publicatia Turnul Sfatului Mai mult de 100 de hoteluri din statiunile romanesti de la Marea Neagra, reprezentand un sfert din capacitatea de cazare a litoralului, s-au deschis sau urmeaza sa se deschida si asteapta turistii incepand cu data de 1 iunie , cand se vor deschide si terasele, reiese din datele Organizatiei Patronale Mamaia-Constanta, care estimeaza ca in prima saptamana din iunie se vor caza pe litoralul romanesc in jur de 10.000 de turisti.