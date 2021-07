Orgie sexuala intre copii de 10 si 13 ani intr-o cladire abandonata din Ploiesti. Totul a fost filmat si postat pe Instagram

Fapta s-a petrecut in urma cu doua saptamani in cladirea fostelor bai publice din Ploiesti.Scenele demne de filme pentru adulti au fost filmate de catre baiatul cel mai mare, iar imaginile au fost postate ulterior pe contul sau de Instagram.Duminica seara, fetita s-a intalnit din nou pe strada cu baiatul de 16 ani caruia i-ar fi reprosat faptul ca a facut publice filmarile, iar intre cei doi ar fi avut loc o cearta. Baiatul ar fi incercat din nou sa intretina relatii sexuale cu fata, fortand-o sa intre intr-un bloc, insa aceasta a reusit sa scape.Pentru ca avea o rana la mana, in urma altercatiei, fetita a fost nevoita sa explice parintilor ce s-a intamplat. Acestia din urma au alertat Politia.La audieri, adolescentii au recunoscut totul, iar fetita a marturisit ca nu ar fi fost fortata sa intretina relatii sexuale cu cei patru, ea fiind cea care si-a dat acceptul.In cauza a fost deschis dosar penal pentru viol si pornografie infantila.Copiii urmeaza sa fie expertizati din punct de vedere psihologic. Daca se va stabili ca au avut discernamant, baietii care au participat la orgie si care au mai mult de 14 ani, risca sa fie arestati.