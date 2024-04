Vreme de iarna in Romania: Drumuri cu zapada si om in soc hipotermic

Circulatia rutiera pe mai multe drumuri din judetele Harghita si Suceava se desfasoara in conditii de iarna, dupa ninsorile din ultimele zile, in timp ce, in judetul Vaslui, un barbat a fost gasit in soc hipotermic.

Potrivit Prefecturii Harghita, in judet s-a depus un strat de zapada pe drumurile DN 13B Gheorgheni - Praid, pe DN 12A Miercurea Ciuc - Lunca de Jos, DN 15 Toplita - Borsec, precum si in zona Lacului Rosu si pe varful Bucin, potrivit Romania Tv.

De asemenea, in statiunea Harghita Bai stratul de zapada masoara cel putin 10 centimetri, iar trei localitati din nordul judetului nu mai au energie electrica.

Vreme ca de Craciun inainte de Paste: Circulatie in conditii de iarna pe mai multe drumuri

Totodata, in judetul Suceava, vineri dimineata traficul rutier se desfasura ingreunat pe DN 17A, intre localitatile Vatra Moldovitei si Sucevita, din cauza unui strat subtire de zapada, depus pe partea carosabila, potrivit CNADNR. In plus, in Pasul Tihuta inca ninge.

In judetul Vaslui, un barbat a fost descoperit in soc hipotermic, vineri dimineata, pe strada, unde se pare ca a stat toata noaptea.

Omul a fost transportat la un spital din Vaslui, fiind tratat la Unitatea de Primiri Urgente.

Cod galben de ploi abundente si ninsori - 12 judete afectate (Video)

Meteorologii au emis, joi, un cod galben de ploi insemnate cantitativ pentru 12 judete, precum si ninsori in zona de munte.

Codul este valabil de vineri, ora 03:00, pana sambata ora 08:00, si afecteaza judetele Maramures, Bistrita Nasaud, Mures, Harghita, Covasna, Brasov, Vrancea, Bacau, Neamt, Iasi, Suceava si Botosani.

Ads