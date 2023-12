Tânăra din Kenya pe care România ”a luat-o pe nepregătite”: ”Am găsit asta a fi ceva unic pentru români/ E fascinant” VIDEO

O tânără născută în Kenya, dar stabilită în România, a postat pe YouTube un videoclip în care vorbește despre traiul în țara noastră. Margie enumeră lucrurile care au impresionat-o, cum ar fi spiritul de învingători al românilor sau capacitatea acestora de a face glume și de a folosi umorul chiar și în situațiile mai puțin plăcute.

Despre România, aceasta susține că este un „tărâm al multor minuni și mistere”. „Dacă ești în căutarea unei destinații, atunci România ar trebui să fie în fruntea listei tale. Cu peisajele sale uluitoare, moștenirea culturală bogată și oamenii calzi și primitori, România este o destinație de vizitat obligatoriu pentru orice călător care dorește să experimenteze ceva extraordinar”, poveste Margie pe canalul său de Youtube.

Umorul românesc a luat-o pe nepregătite

Referitor la umorul caracteristic, Margie susține că ar fi un element unic al poporului nostru.

„Au un mod de a găsi umor și de a pune umor în orice situație, chiar în unele foarte dificile. Mi se pare acest lucru foarte interesant. Ideea de a face o glumă într-o situație foarte proastă m-a prins nepregătită. Chiar am crezut că nu e o situație atât de rea așa cum mi s-a părut. Am avut multe momente de acest gen, chiar mă întrebam: nu este ceva serios? Abia apoi am înțeles că este doar un mod de a lucra și de a face lucrurile să iasă. În cultura mea nu poți să faci glume în situații rele. Am găsit asta a fi ceva unic pentru români”.

Iar prin acest lucru, ea crede că românii au spirit de învingători: „Acest lucru îi face foarte curajoși. Au acest spirit de supraviețuire, că pot face orice și știu că pot ajunge oriunde. Se cunosc pe ei înșiși”.

România, țara unde sărbătorești ziua onomastică

Un alt element surprinzător pentru Margie a fost că românii își serbează atât ziua de naștere, cât și ziua onomastică.

„Ați mai fost într-o țară unde oameni au mai mult de o zi de naștere? Atunci bine ați venit în România, unde oamenii își sărbătoresc mai multe zile. Împărtășesc aceeași zi de naștere cu mama soacră și am sărbătorit în luna aprilie. Două luni mai târziu mi s-a spus că trebuie să trimit un mesaj de ”La mulți ani!” mamei soacre. Iar eu nu înțelegeam pentru că știam că a fost ziua de naștere. Mi s-a spus apoi că e o zi de nume, că e ceva legat de sfinți. Nu înțelegeam. Iar apoi în septembrie i-am transmis din nou ”La mulți ani”. Era a treia oară într-un an! De câte zile de naștere aveți nevoie? Dar serios vorbind, nu am știut de acest sistem de nume în România, unde multe persoane sunt numite după sfinți. (...) Am aflat apoi că de fiecare dată când în calendar e ziua acelui sfânt atunci îți sărbătorești și tu ziua de nume. Poate fi și de două ori sau de trei ori într-un an, depinde doar de când acei sfinți apar în calendar. Am găsit acest lucru ca fiind ceva fascinant și încă nu m-am obișnuit cu el”, spune Margie.

