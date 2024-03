Așteptările unei studente românce după terminarea facultății: "Soare, plajă, un job care să îmi asigure minimul financiar. Am obosit de România"

Mulți tineri speră să reușească să găsească rapid un loc de muncă și un salariu decent la terminarea studiilor. Unii nu au un plan bine definit, iar alții vor să plece din țară.

Este cazul unei tinere care a mărturisit că își dorește să se mute în Spania după ce termină facultatea, fără să viseze însă la un venit mare.

"Am obosit de România"

"Sunt tânără, studentă și locuiesc în România. După o vizită în Spania cu durata de 3 săptămâni, în 2016, am rămas cu gândul la această țară. Poate greșesc și idealizez Spania, crezând că ceea ce îmi doresc mă așteaptă acolo, dar am obosit de România. Vreau o viață liniștită, timpul să treacă încet, soare, plajă, un job care să îmi asigure minimul din punct de vedere financiar și minimul posibil de stres.

Am fost în zona Andalucia, și m-am îndrăgostit de-a dreptul de cultura lor, de aceea aș dori să mă întorc tot acolo, într-un orășel costal, dar totuși cu prețuri rezonabile și cu acces facil către orașele mari din zonă.

Aveți sugestii pentru mine? Nu am pe nimeni în Spania, deci nu am la cine să apelez pentru sfaturi", a scris această pe grupul Români în Spania.

"Una e Spania în vacanță și alta e Spania să locuiești aici!"

În comentarii, părerile sunt împărțite. Unii îi recomandă zonele în care să se stabilească în Spania.

"Eu te sfătuiesc să cugeți bine înainte de a lua această hotărâre, stres mai mare că în străinătate nu găsești nicăieri... Nicăieri nu e ca acasă."

"Am locuit timp de 24 de ani în Madrid și îți recomand să începi de acolo, oraș mare cu multe posibilități pentru tineri studenți ca să poți și lucra. Personal eu am lăsat Madridul și cu familia mea cu 3 copii am ales un orășel aproape de plajă Elda Alicante unde locuim de 5 ani. Andalucia, fiind student și tânăr, aș elimina. Mergi în Madrid, realizează-te și apoi vei avea timp să schimbi locația."

"Prima dată ar trebui să termini studiile, iar după să cauți ceva sigur de lucru, chiar dacă la început nu e cine ştie ce, pe parcurs înveți bine limba şi uite aşa încetul cu încetul îți faci un viitor aici. Grijă în cine ai încredere. Succes"

"După faptul că stau de 16 ani în Spania eu nu m-aș duce în Andalucía. Din câte știu e partea cam cea mai săracă din Spania cu șomajul cel mai ridicat. Dacă totuși vrei plajă și vreme bună cu salariu destul de bun, zona din Valencia aș zice. Dau doar o părere și un sfat".

"Încearcă să arunci un ochi pe joburi în Gibraltar. Eu locuiesc în Spania, dar muncesc în Gibraltar și câștig destul de bine. Duc un trai foarte decent."

"Spania este o țară frumoasă, o țară în care poți trăi normal, din multe puncte de vedere (respectul și toleranța oamenilor față de ceilalți semeni, spiritul cetățenesc, infrastructura rutieră, sistemul de sănătate, siguranța pe străzi atât că pieton, cât și ca șofer, siguranța zilei de mâine, siguranța alimentară...). Alte aspecte pozitive foarte importante ar fi că prețurile la orice, din Spania, sunt la fel sau foarte puțin mai mari ca în România. Serviciile sunt mai scumpe, dar este de înțeles acest aspect.

Viața este mult mai relaxată și mai calmă. Nu îți recomand Andalucía deoarece verile sunt extrem de călduroase, locuri de muncă se găsesc mai greu. Mai recomandate sunt comunitatea Valenciană (Alicante, Elche, Valencia, Castellón). În orașul Castellón chiar este o comunitate de români destul de mare, unde dacă chiar nu mai poți de dorul României și al limbii române, poți întâlni conaționali și auzi la tot pasul vorbindu-se românește. Într-un cuvânt, merită să faci acest pas. Îți doresc mult succes."

"Dacă tot vrei să te muți în Spania îți recomand comunitatea Valenciană (Valencia), eu am lăsat Andalucia pentru Valencia, aici ai mai multe oportunități pentru a găsi un loc de muncă, succes".

"Draga mea, fiecare are povestea lui, tu îți scrii singură povestea ta și nu va fi asemănătoare cu niciuna de aici, până nu încerci nu vei ști, dacă asta simți urmează-ți instinctul, fii optimistă și visează cât de sus poți și cu puțin efort se poate orice. Multă sănătate."