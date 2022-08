Platforma de socializare înființată de Donald Trump, interzisă în Google Play. Motivul invocat de gigantul IT

Platforma de socializare Truth Social, creată de Trump Media and Technology Group, este indisponibilă în magazinul Google Play, din cauza îngrijorărilor legate de moderarea conţinutului, relatează CNBC.

Google a spus că aplicaţia nu are sisteme eficiente pentru moderarea conţinutului generat de utilizatori, ceea ce încalcă termenii şi condiţiile magazinului.

”La 19 august, am notificat Truth Social cu privire la mai multe încălcări ale politicilor standard în aplicaţia actuală trimisă şi am reiterat că existenţa unor sisteme eficiente de moderare a conţinutului generat de utilizatori este o condiţie a termenilor şi condiţiilor noastre pentru ca orice aplicaţie să fie disponibilă pe Google Play”, a declarat marţi compania de tehnologie, care este deţinută de grupul Alphabet, pentru CNBC.

Axios a scris pentru prima dată despre declaraţia Google.

Restricţia înseamnă că utilizatorii de dispozitive cu sistemul de operare Android, care reprezintă 44% dintre utilizatorii de smartphone-uri din SUA, nu pot descărca aplicaţia.

Google nu va lăsa aplicaţia să funcţioneze până când problemele de conţinut nu vor fi rezolvate.

Truth Social a recunoscut preocupările Google şi a spus că va lucra pentru a rezolva aceste probleme, potrivit Axios.

CEO-ul Trump Media and Technology Group, Devin Nunes, a spus o poveste diferită. Fostul parlamentar, care a fost unul dintre cei mai convinşi aliaţi ai fostului preşedinte Donald Trump în Congres, a spus că decizia depinde de Google şi nu depinde de politicile Truth Social.

”Când vom fi disponibili pe Android? Ei bine, uite, asta depinde de magazinul Google Play. Aşteptăm ca ei să ne aprobe, nu ştiu ce durează atât de mult. Cu siguranţă ar fi bine dacă ne-ar aproba”, a spus Nunes la podcastul ”Just the News Not Noise”.

Google a spus că declaraţiile lui Nunes reprezintă greşit dialogul în curs dintre Trump Media şi magazinul Play. Google a reiterat că încălcările Truth Social şi paşii pentru a le remedia au fost comunicate în mod clar companiei.

Trump Media and Technology Group a făcut aplicaţia disponibilă pentru precomandă pe Android la începutul lunii august. Serviciul este disponibil în App Store Apple.

YouTube, divizie a Google, a suspendat canalul lui Trump. Utilizatorii Android pot accesa în continuare Truth Social prin intermediul site-ului web al platformei.

Restricţia este unul dintre numeroasele obstacole cu care se confruntă aplicaţia fostului preşedinte. Truth Social a fost creată ca o alternativă de ”liberă exprimare” la Twitter, după ce Trump a fost interzis pe platformă pentru tweet-urile sale legate de revolta de la Capitoliul din 6 ianuarie 2021.

Trump, care a avut aproximativ 88 de milioane de urmăritori pe Twitter, are aproximativ 4 milioane de urmăritori pe Truth Social, unde continuă să susţină afirmaţii false despre alegeri. El se confruntă cu o anchetă penală pentru dosarele secrete guvernamentale pe care le-a luat cu el la casa sa din Mar-a-Lago din Florida şi ia în considerare o altă candidatură la Casa Albă.

Trump Media urma să devină publică printr-o fuziune cu Digital World Acquisition Corporation, o companie de achiziţii cu scop special. Termenul limită este 8 septembrie, deşi DWAC a solicitat o întârziere de până la un an.

DWAC i-a avertizat pe acţionari că o scădere a popularităţii fostului preşedinte ar putea afecta aplicaţia şi că, fără întârziere, compania de achiziţie ar putea fi nevoită să lichideze.

DWAC a programat o adunare a acţionarilor pentru 6 septembrie, cu două zile înainte de data limită actuală a fuziunii. Acţiunile companiei, care au atins 97 de dolari în martie, au scăzut cu aproximativ 50% până la 25 de dolari în acest an.

