Cum încearcă Trump să distrugă credibilitatea procesului său

Miliardarul american Donald Trump și echipa sa de avocați își intensifică eforturile de a discredita și a amâna un proces pentru presupusa sa încercare de a răsturna rezultatul alegerilor din 2020, pe măsură ce lupta sa pentru a evita condamnările penale nu se mai distinge de campania lui prezidențială.

Echipele de apărare au dreptul de a utiliza fiecare mecanism de judecată în limitele legale în avantajul clientului lor. Încercările de amânare a proceselor cu litigii preliminare nu sunt neobișnuite, iar procurorii și avocații apărării au abordări diferite adesea în ceea ce privește chestiunile de procedură și probe. Dar cazul lui Trump este unic, având în vedere vizibilitatea acuzatului, faptul că el este un fost președinte care candidează pentru un alt mandat la Casa Albă și că își folosește puterea și faima pentru a organiza o campanie vitriolă în afara sălii de judecată, pentru a scădea încrederea publicului în sistemul judiciar. Devine din ce în ce mai clar că nu există nicio distincție între strategia sa juridică și cea politică într-o campanie care se consumă acum pe expunerea sa criminală și pe posibilitatea de condamnare, notează CNN.

Unii dintre avocații din echipa lui Trump reprezintă atât inculpați acuzați, cât și martori. Cel puțin unul dintre aceștia din urmă ar putea deveni în cele din urmă inculpat, iar altul ar putea ajunge în postura de a fi martor într-un proces și apărător într-un altul. În plus, mulți dintre avocați sunt plătiți de Save America PAC, comitetul de acțiune politică al lui Trump, care la rândul său se află de luni de zile în vizorul guvernamental, scrie NYT.

Ads

Trump recuză judecătorul și amenință procurorul

În postări pe rețeaua sa de socializare Truth, care au evidențiat o stare de spirit furioasă, Trump a cerut duminică recuzarea judecătorului Tanya Chutkan, numită de Obama care prezidează cazul, și o schimbare a locului de desfășurare a procesului în afara capitalei. El l-a blamat pe avocatul special Jack Smith drept „deranjat” și a susținut că SUA sunt „distruse”. Sâmbătă seara, într-un discurs în Carolina de Sud, Trump a cerut republicanilor din Senat să facă mai mult pentru a-l proteja.

„Toată lumea o ştie, ea înţelege. Noi am cerut imediat ca această judecătoare să fie recuzată pe baze foarte solide şi chiar am cerut o mutare a procesului în afara Washington DC”, a adăugat fostul preşedinte, referindu-se la judecătoarea federală Tanya Chutkan şi la tribunalul capitalei federale americane. Judecătoarea Chutkan urmează să se ocupe de cazul care i-a adus lui Donald Trump a treia (şi cea mai gravă) inculpare şi este cunoscută pentru că i-a condamnat sever pe susţinătorii fostului preşedinte care au participat la asaltul asupra Capitoliului. Ea a fost desemnată aleatoriu să supervizeze acest caz judiciar de referinţă în care este implicat fostul preşedinte, care a fost pus sub acuzare la 1 august pentru conspiraţie împotriva statului în legătură cu încercările sale de a inversa rezultatul alegerilor din noiembrie 2020.

Ads

Judecătoarea Tanya Chutkan a aprobat cererea formulată de procurorul special Jack Smith, care a cerut un ordin de confidenţialitate după ce republicanul a făcut mai multe postări pe reţelele de socializare despre procesul său judiciar, considerate de procurorul special drept o posibilă încercare din partea lui Trump de intimidare a martorilor.

"Inculpatul şi avocaţii săi nu vor dezvălui probele nici unei persoane sau entităţi care nu fac parte din apărarea sa sau care nu pot fi martori posibili", a scris judecătorul într-un document judiciar consultat sâmbătă aceasta de EFE. Chutkan a subliniat că tot materialul pe care acuzarea îl furnizează în timpul procesului va fi supus unui "ordin de protecţie", iar echipa Trump îl va putea folosi doar pentru a-şi pregăti apărarea. Procurorul special avertizase vineri judecătorul cu privire la o postare pe reţelele de socializare a lui Trump în care republicanul ameninţa, într-un text scris cu majuscule: "DACĂ VENIŢI DUPĂ MINE, VIN DUPĂ VOI!".

Retorica sa amenințătoare are deja un impact direct asupra pregătirilor premergătoare procesului, deoarece ambele părți se întâlnesc înainte de o decizie a judecătorului privind data procesului.

Trump încearcă să amâne și să prelungească procesul, astfel încât țara să nu aibă un răspuns final cu privire la presupusa sa culpabilitate decât după alegeri. Dacă Trump câștigă Casa Albă în noiembrie 2024, va obține din nou acces la puteri executive și la statutul care ar putea îngheța urmăririle federale împotriva lui sau ar putea atenua orice verdicte de vinovăție.