Țara din Europa lovită de 900 de cutremure într-o singură zi. Mii de oameni evacuați de teama unei erupții vulcanice uriașe VIDEO

Circa 900 de seisme s-au înregistrat luni în sudul Islandei, au precizat autorităţile, număr care se adaugă miilor de cutremure ce au zdruncinat regiunea în ultimele săptămâni şi care ar putea fi urmate de o erupţie vulcanică semnificativă, informează Reuters.

Circa 4.000 de persoane au fost evacuate în timpul weekendului întrucât autorităţile s-au temut că magma s-ar putea ridica la suprafaţă şi ar putea lovi un oraş costier şi o staţie geotermală.

”Avem această enormă nesiguranţă acum; se va produce o erupţie şi, dacă da, ce fel de pagube va face”, a declarat Matthew James Roberts, director al serviciului şi al diviziei de cercetare din cadrul Biroului meteorologic islandez.

New aerial footage from Grindavik, Iceland, shows a large crack in the center of the town with apparent steam emanating from it. pic.twitter.com/Mjlxafr8ot