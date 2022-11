Tariceanu spune ca nu e corecta majorarea cu 25% a salariilor din Sanatate

Majorarea cu 25% a salariilor din sistemul sanitar "pe o formula egalitarista" este o masura incorecta, declara seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Co-presedintele Aliantei Liberalilor si Democratilor spune ca majorarea trebuie facuta dupa merit.

Guvernul a decis sa majoreze toate salariile din sistemul sanitar cu 25% de la 1 octombrie.

Salariile medicilor cresc cu 25% din octombrie - anunta Ponta

Calin Popescu Tariceanu, spune, la RFI Romania, ca majorarea este binevenita, dar nu trebuie aplicata in mod egal tuturor angajatilor din Sanatate.

"Cred ca in domeniul sanitar majorarea salariilor era necesara de multa vreme, avand in vedere criza de cadre medicale, criza generata de plecarea multora din cadrele medicale cu pregatire superioara sau medie in strainatate. Este nevoie de doua lucruri.

In primul rand, eu as premia calitatea profesionala, pregatirea fiecaruia, responsabilitatea pe care o are fiecare si nu as merge pe o formula egalitarista, care ar insemna aplicarea acestei cresteri la toata lumea, nediferentiat.

In al doilea rand, cred ca este clar nevoie in acest moment mai mult decat oricand de adoptarea legii salarizarii pentru sistemul public, care sigur, sa permita cresteri salariale nu numai pentru o categorie profesionala, ci pentru toti bugetarii", a spus presedintele Senatului.

Ponta, acuzat ca a deschis cutia Pandorei, dupa marirea salariilor medicilor

In opinia sa, "cresterea salariilor trebuie sa fie facuta dupa merit. Nu mi se pare ca masura egalitarista de crestere a salariilor tuturor, nediferentiat este cea corecta in acest moment. Trebuie stimulata si apreciata pregatirea profesionala (...). Criteriile le poate stabili ministerul, le pot stabili conducatorii de unitati medicale, nu este asta o problema insurmontabila".

Citeste mai multe despre Tariceanu: Cresterea salariilor din Sanatate trebuie facuta dupa merit, pe RFI Romania.

Ads