Australian Open: Horia Tecau a parasit turneul de dublu. Ce planuri are tenismenul roman in 2021

Cuplul Tecau/Melo, cap de serie numarul 7, a fost invins, cu scorul de 6-4, 6-3, de echipa Ivan Dodig/Filip Polasek (Croatia/Slovacia), cap de serie 9.Prezenta in optimi este recompensata la Melbourne cu un premiu total de 65.000 de dolari australieni (41.700 de euro) si cu cate 180 de puncte ATP Tecau si Melo nu vor mai juca impreuna dupa acest turneu. Brazilianul va face echipa in continuare cu fostul partener al romanului, olandezul Jean-Julien Rojer. Tecau a anuntat ca va juca mai putine turnee in 2021, urmand sa se concentreze doar pe cele majore, iar partenerul si-l va alege inaintea competitiilor.