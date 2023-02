Clipe de panică după noul cutremur din Turcia. Ce s-a întâmplat într-un aeroport VIDEO

Un cutremur cu magnitudinea 6,3, care s-a produs la o adâncime de numai doi kilometri, a lovit luni regiunea de frontieră dintre Turcia şi Siria, a anunţat Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC), în timp ce americanii de la USGS, care indică aceeaşi magnitudine, au evaluat adâncimea seismului la 10 kilometri.

Pe rețelele sociale au apărut primele imagini cu mișcarea pământului produsă de seism, așa cum se poate vedea din clipul de mai jos, surprins cu ajutorul unei camere postate pe o mașină aflată în zonă.

Another #video showing the moment of the #earthquake that occurred today in #Hatay, #Turkey, recorded by the front #camera of a #car in the city of #Antakya. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/XBXcpS8v9g