Vacanțele sunt pline de neprevăzut și unii se trezesc că au de plată sume considerabile în anumite situații. Este cazul unui român care și-a rezervat cazarea pe booking. Acesta a distrus parțial canapeaua, iar acum proprietarul îi cere despăgubiri.

"Se dă următoarea problemă: Din greșeală, am ars cu fierul de călcat canapeaua din livingul unei cazări închiriate pe booking. Nu am ascuns dauna, chiar i-am arătat-o proprietarului la check-out.

Problema este că astăzi am primit o cerere de plată care din punctul meu de vedere este MULT prea mare față de daunele provocate.

A mai pățit cineva? Cum putem proceda? Mulțumesc!", a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself, precizând într-un comentariu că proprietarul i-a cerut 1.000 de euro.

"Acasă n-aș face asta"

Situația a fost analizată în comentarii, iar părerile sunt împărțite. Unora li se pare justificată reacția proprietarului, alții cred că suma este prea mare.

"O retapițare completă, cu toată sinceritatea, costă aproape cât o canapea nouă (dacă se dorește material bun, rezistent la uz, mai ales că-i vorba de o locație de închiriat),

cât despre cârpeală, cred că nici dvs în calitate de viitor client nu v-ar plăcea la o cazare să găsiți un obiect/ echipament deteriorat/ cârpit și să vă mai coste și o căruță de bani/ noapte, corect?

Iar dacă v-ar fi cerut taxa de 100 lei, ce să facă cu această valoare?

Și cârpeala costă mai mult…

Iar fie vorba așa între noi, ca potențiali clienți, NU călcăm rufe pe o canapea fără să ne asigurăm că avem un mijloc de protecție safe 100%. Eu nici măcar sau mai bine zis mai ales acasă n-aș face asta".

"Depinde, unii consideră că prețul canapelei ar fi maxim cât ar putea cere, eu aș duce acest maxim la preț canapea + transport + aranjare + transport și cheltuieli de reciclare canapea veche. Într-adevăr aș considera că poate este poate puțin, dar doar foarte puțin exagerat, să vă ceară și daune pentru faptul că nu au închiriat sau au închiriat la preț redus zilele următoare, că poate unul dintre noii oaspeți, care a rezervat dinainte, i-a dat notă proastă pe booking văzând canapeaua deteriorată șamd.

Dar respectivul chiar poate a avut pierderile respective, mai mult sau mai ușor cuantificabile.

E drept că vorbesc de un maxim și nu de o cerință legitimă."

"V-au cerut mult"

"V-au cerut mult, da. Cel mai bine cereți justificare cu factură canapea sau asemănătoare de pe internet.

Totuși să nu mai faceți niciodată așa ceva sau să va încheiați asigurare de călătorie care să acopere și astfel de daune".

"Eu am retapițat parțial o canapea cu 3 locuri acum 3 ani. Doar pentru partea de jos (cea care nu este mobilă) am dat aprox 4-500 de lei (material pe care l-am cumpărat eu și am pierdut 3 ore cu asta) + manoperă (încă 2 ore pierdute cu tapițerul). Dacă ar fi vorba de o retapițare integrală și e canapeaua mare, mai are și nasturi sau una altă, mai ieftin de 500 de euro nu are cum să iasă. Și dacă se adaugă un cost de transport sau e și colțar, lejer 1000 de euro. E mai ieftin să cumperi o canapea nouă în loc. E mare prețul, dar cam atât costă, corect ar fi să vă dea facturile și pe baza sumelor de acolo - treaba lui dacă retapițează sau cumpără altă canapea - dvs să faceți plata. Poate reușiți să negociați și acoperă și platforma parțial din sumă."

"Eu mi-am retapițat canapeaua și m-a costat în jur de 1500lei (material și manoperă, în Brașov). La care se adaugă: cost de preluare canapea, livrare.

Iar aici trebuie să mai fie luat în calcul și faptul că toată treaba asta durează cam o săptămână dacă se găsește un specialist care are și liber în program, altfel + timpul de așteptare. Dacă au mai fost rezervări și după dvs va puteți închipui acum la ce costuri se poate ajunge."

"Doar nu vrei să o peticească pentru tine"

"Practic ați cheltuit și banii pe vacanța următoare."

"Ai greșit - plătești. Simplu. Atât costă o canapea, doar nu vrei să o peticească pentru tine."

"Căutați modelul canapelei pe internet, comparați prețul uneia noi, comparați prețul uneia la vânzare SH pe marketplace/ olx, etc, pentru a vedea cât costă una de aceeași vechime cu canapeaua stricată... Apoi conveniți la prețul mediu al pieței și oferiți suma proprietarului. Dacă acceptă, faceți chitanță de mână și scrieți clar ce plătiți, pentru ce plătiți, acordul în scris al tuturor semnatarilor, semnați, datați și apoi faceți în dublu exemplar chitanța."

"Ce-mi plac ăștia care merg în vacanță să gătească, spele și calce.

P.S. Dacă va plictisiți, vă aștept și la Cluj. Tot pe cheltuiala voastră, că așa vă place."

"Blochezi cardul"

"În urmă cu câțiva ani, un membru al familiei s.a împiedicat de pat, a alunecat și a căzut peste TV. Am anunțat hotelul. Ne-au spus din ce magazin era cumpărat TV și au făcut pe loc comandă pentru unul nou. Am achitat valoarea celui nou și asta a fost, noi am stricat, ni s-a părut firesc să lăsăm camera ok, așa cum ne-am bucurat de ea la sosire."

"Blochezi cardul și gata, eu mereu plătesc cu card virtual din revolut și după șterg cardul, e simplu că bună ziua."

"Cumpărați-le o canapea identică, plătiți transportul, vedeți cât economisiți. Despre cârpeală nu discutăm, exclus".

