Turiști îngroziți după ce s-au trezit cu camera plină de lilieci: Reprezentanții hotelului de 3 stele au dat vina pe oaspeți

Doi turiștii au fost îngroziți după ce s-au trezit și au descoperit că în camera lor de hotel se aflau peste 250 de lilieci.

Cuplul se cazase la un hotel din Plzen, Cehia, când s-au trezit cu lilieci în cameră.

Un angajat care se ocupă de salvarea animalelor, Radek Zemen, și recepționerul hotelului au prins cele 256 de creaturi care adormiseră după ce zburaseră printr-o fereastră deschisă.

Oaspeții se cazaseră la hotelul Art Nouveau Sloven, de trei stele, din orașul Plzen și au decis să lase fereastra dormitorului deschisă înainte de a merge la culcare.

Ei lăsaseră și ușa dormitorului care dădea spre coridor puțin întredeschisă din cauza căldurii sufocante.

Dar când s-au trezit, au descoperit cei 256 de lilieci soprano odihnindu-se pe pereți, tavan și perdele. Alți 11 au fost găsiți morți.

Celor doi li s-a spus că este vina lor că în camera lor era plin de lilieci.

Karel Makoň, purtător de cuvânt al centrului de salvare a animalelor, a declarat: "S-au găsit un număr record de 256 de lilieci vii și 11 lilieci morți în camera numărul 212, unde niște oaspeți iresponsabili și ulterior menajera au lăsat fereastra deschisă.

Ușa către hol a fost, de asemenea, lăsată deschisă, astfel încât aproximativ 50 de lilieci se ascundeau în spațiul dintre perete și tavan, în apropierea mobilierului.

Ads

Recepționerul ne-a arătat un pliant în trei limbi internaționale care spunea că oaspeții nu ar trebui să lase ferestrele deschise, deoarece există riscul unei invazii de lilieci.

Dar, după cum puteți vedea, din păcate, e în zadar, e în zadar, e în zadar. Chiar dacă pliantul se află în fiecare cameră.

Chiar și menajera nu s-a deranjat să închidă ușa și ferestrele, astfel că zeci de mamifere zburătoare au putut intra ușor."

El a adăugat: "Atât timp cât vremea caldă persistă, trebuie să vă așteptați la astfel de vizite.

În momentul în care devine semnificativ mai rece, liliecii se vor muta în alte locații."

De câțiva ani, autoritățile din Cehia avertizează localnicii cu privire la "invazii de lilieci" în august și septembrie, scrie Dailymail.

Ads

Orașul Plzen se află în mijlocul rutelor de migrație a liliecilor, ceea ce îl face un punct natural de oprire.

Potrivit Uniunii Cehe a Conservatorilor Naturii, anul trecut, în perioada august-septembrie, s-au găsit în total 1.306 de lilieci în apartamente și camere de hotel.

Organizația a declarat: "Deoarece liliecii pot pătrunde în apartamentul dumneavoastră chiar și prin fereastră, cea mai simplă soluție este să închideți complet ferestrele în timpul nopții."

Într-un hotel din stațiunea balneară Karlovy Vary, anul trecut, 400 de lilieci au intrat într-o cameră printr-un orificiu de ventilație deschis, dar apoi nu au mai putut ieși. Aproape jumătate dintre ei au murit.

Salvatorul de animale Vilém Babič a declarat la momentul respectiv: "Inițial am plecat să salvăm 100 de lilieci, dar când am început să numărăm, am ajuns la de patru ori mai mult decât numărul acela. Acesta este cu adevărat un dezastru".

Liliecii soprano sunt printre cei mai mici lilieci care trăiesc în Cehia. Se hrănesc cu insecte zburătoare și deseori populează parcuri urbane, blocuri de locuințe neizolate și crăpături și cavități naturale.