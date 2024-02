Fost comandant al Forțelor Aliate din Europa, Wesley Clark: Dacă nu-i oprim pe ruși, granițele NATO ar putea fi în pericol

Într-o conferință organizată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), Wesley Clark, fost comandant al Forțelor Aliate din Europa, a avertizat că dacă apărarea Ucrainei se prăbușește, armata rusă va ajunge la granițele NATO și nu se va opri acolo.

Războiul din Ucraina se află într-un „stadiu foarte periculos“, iar dacă legea privind ajutorul suplimentar nu va fi adoptată în Congres, va fi extrem de dificil pentru ucraineni să își mențină chiar și pozițiile actuale în estul țării, susține Wesley Clark, fost comandant al Forțelor Aliate din Europa ale NATO.

Generalul american în rezervă avertizează că dacă Ucraina nu este susținută de Vest, nu doar Harkov și Kiev, ci și granițele NATO ar putea fi în pericol.

"Comandantul Forțelor Aliate în Europa (SACEUR), generalul Christopher Cavoli, înțelege perfect că, dacă nu îi oprim aici, vom avea un front NATO de peste 4000 de kilometri. Noi abia am putut gestiona granița internă germană de 400 de mile în timpul Războiului Rece. Nu-mi pot imagina ce ar fi nevoie pentru a mobiliza NATO dacă Ucraina cade și ne confruntăm cu o amenințare care se întinde de la Marea Baltică până la Marea Neagră", a declarat Wesley Clarke.

"Dacă adoptăm o lege a ajutorului și tratăm Ucraina în criză așa cum am tratat Israelul în 1973, când am luat de fapt arme de la propriile noastre forțe din Germania și le-am livrat Israelului, dacă am trata Ucraina în acest fel și am livra armele potrivite în locurile potrivite, am putea stabiliza situația în care ne aflăm acum. Și apoi, cu echipamentul suplimentar adecvat și după 12-14 luni de lupte, există o șansă ca ei să poată străpunge liniile rusești undeva - în Crimeea sau în Donețk. Acest lucru ar putea fi realizat", a declarat Clark, care a luptat în Vietnam și a condus forțele NATO în Kosovo.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, este puțin probabil ca ucrainenii să fie capabili să țină frontul pe cont propriu, spune Clark.

"Ei trebuie să dispună de mijloacele războiului modern. Nu te poți aștepta să lupte fără superioritate aeriană", explică Clark.

Ucrainenii trebuie să iasă din războiul pozițional

Războiul din Ucraina se află în cea de-a patra etapă. Prima etapă, spune generalul Clark, a venit după atacul eșuat asupra Kievului chiar la începutul invaziei pe scară largă, a doua a fost regruparea armatei ucrainene pentru o contraofensivă, a treia a fost contraofensiva ucraineană, până când, în etapa actuală, s-a lovit de pozițiile defensive rusești.

În această a patra etapă, războiul a ajuns la un punct în care ucrainenii trebuie să iasă din războiul pozițional, dar au nevoie de mai multe arme pentru a duce un război mobil.

Rușii, pe de altă parte, se pregătesc pentru o ofensivă după primele eșecuri. Trupele rusești din est și orașe precum Harkov și Kiev sunt separate de câteva sute de kilometri de teren în mare parte deschis.

"Este vorba în principal de teren accidentat, împădurit și deschis. Sunt câteva linii de râu de traversat, dar cel mai dificil teren este cel în care se duc luptele în acest moment", a declarat generalul în retragere Wesley Clark.

El spune că atât SUA, cât și aliații săi au furnizat Ucrainei suficiente arme pentru a o împiedica să piardă, dar niciodată suficiente pentru a câștiga războiul, pentru a învinge Rusia.

"Dacă armata ucraineană va duce un război care se desfășoară în mișcare, nu are nevoie de 31 de tancuri (americane) și 100 de tancuri Leopard. Are nevoie de 1000-2000 de tancuri. Nu are nevoie de 300 de piese de artilerie remorcate, are nevoie de artilerie autopropulsată; nu are nevoie de 25 de F-16, are nevoie de câteva sute de F-16", a declarat Clarke.

Aceste arme, chiar dacă pachetul de ajutor va fi aprobat, nu vor ajunge imediat, așa că ucrainenii trebuie să se mențină pe aceste poziții acum, adaugă Clarke.

"Modul în care gândeau sovieticii este modul în care gândesc rușii. Am învățat că pentru noi bătăliile se câștigă la bază. E vorba de soldatul individual, de tipul cu pușca. El este cel care de fapt face posibilă înaintarea. Rușii operează exact invers.

Pentru ei, un soldat este ca un glonț. Ai atâtea gloanțe, ai atâția soldați, vei folosi atâtea gloanțe astăzi și atâția soldați, aruncă-i acolo. Și astfel, când ne uităm la pierderile îngrozitoare pe care le-au suferit rușii și le interpretăm prin propriul nostru sistem de valori, și spunem cu siguranță, se vor opri. Ei bine, nu, nu, nu. Ceea ce vor face este să ceară o nouă rundă de mobilizare, să trimită mai multă carne de tun. Nu are același impact asupra lanțului de comandă. Acum, ar putea avea un impact asupra mamelor, dar Putin a menținut un control foarte capabil al spațiului informațional din interiorul Rusiei.

O victorie rusă și este începutul destrămării acestei ordini mondiale

Avem de-a face cu o relație militară total asimetrică. Ucrainenii luptă așa cum am lupta și noi. Ei își iubesc poporul. Au grijă de soldații lor. Vor să salveze toate viețile pe care le pot salva. Pentru ruși, nu este cazul.

Ucrainenii au făcut o treabă magnifică, iar noi le-am oferit mult sprijin. Dar nu le-am oferit suficient sprijin la momentul potrivit, după părerea mea, pentru a putea profita de dezorganizarea rusă. Iar acum, așa cum a spus generalul Zalujnîi, este un război pozițional. Și dacă ne vom angaja pentru succesul ordinii internaționale bazate pe reguli, atunci trebuie să ajutăm Ucraina să își restabilească granițele legitime. În caz contrar, este o victorie rusă și este începutul destrămării acestei ordini", a avertizat fostul comandant al Forțelor Aliate din Europa.