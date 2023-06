Vehicule militare ruseşti au fost văzute pe străzile din Rostov pe Don, dar şi la Moscova, unde măsurile de securitate au fost sporite, după ce şeful Wagner, Evgheni Prigojin, a susţinut că trupele sale au intrat în Rusia. Autostrada ce leagă Moscova de sudul țării a fost închisă.

UPDATE 8.12 Prigojin a capturat sediul comandamentului militar rus din Rstov. Pe agenția de știri Nexta au apărut imagini cu acesta la sediul militar din orașul amintit.

BREAKING: Prigozhin speaks after taking control of the the Russian military headquarters in Rostov. He says that he had to take action to make sure that Russian airstrikes hit Ukrainians and not Wagner Group units. pic.twitter.com/QMSxCydlFf — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

BREAKING: Yevgeny Prigozhin has arrived to the headquarters of the Russian Army in Rostov after the Wagner Group captured it earlier today. The military coup in Russia is in full swing. pic.twitter.com/7YyRlTBadn — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

UPDATE 8.10 Mercenarii Wagner susțin că au doborât două elicopere rusești.

BREAKING: The Wagner Group has shot down a second Russian helicopter pic.twitter.com/Ubs7MpHeJT — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

UPDATE 7.49 Şeful Wagner, Evgheni Prigojin, a afirmat, sâmbătă, că unităţile sale au fost atacate de un elicopter, pe o autostradă, şi a ameninţat că ”va distruge totul” în drum, scrie CNN.

Nu se ştie cu exactitate unde se aflau trupele lui Prigojin.

”Una dintre trupele de asalt a fost atacată de elicoptere. Unităţile Wagner sunt intacte, elicopterul este distrus şi arde în pădure”, a afirmat Prigojin, într-un mesaj audio postat pe canalul său de Telegram, adăugând: ”O vom lua ca o ameninţare şi vom distruge totul în jurul nostru”.

CNN a precizat că nu poate verifica aceste afirmaţii şi imaginile video.

Prigojin a mai spus că unităţile sale sunt ”gata să moară”. ”Pentru că murim pentru poporul rus, care trebuie eliberat de aceşti oameni care atacă populaţia civilă, pe care tocmai au atacat-o din elicoptere, la Rostov”, a susţinut el, potrivit news.

Afirmaţiile vin după ce primarul din Moscova Serghei Sobyanin a afirmat, sâmbătă, într-o postare pe Telegram că, ”în legătură cu informaţiile care apar, măsuri teroriste sunt luate la Moscova, cu scopul de a întări măsurile de securitate”.

”Au fost introduse controale suplimentare pe drumuri. Sunt posibile limitări ale organizării de evenimente publice”, a spus Sobyanin.

Știre inițială

Guvernatorul regiunii Rostov din Rusia – care se învecinează cu Ucraina – le-a cerut locuitorilor să rămână în case.

Imaginile de pe reţelele de socializare par să arate că trupele Wagner au înconjurat o clădire guvernamentală din Rostov pe Don.

The Wagner fighters are reportedly taking over the Headquarters of the Russian Southern Military district in Rostov pic.twitter.com/XBIT4eWUGY — Giorgi Revishvili (@revishvilig) June 24, 2023

Video published online shows military vehicles driving past the Russian State Duma building, located a stone's throw from the Kremlin in central Moscow. More updates: https://t.co/tYrRpG3TR8 pic.twitter.com/TCXMh9iiak — The Moscow Times (@MoscowTimes) June 23, 2023

Primarul din Moscova a anunţat că sunt luate măsuri anti-teroriste pentru a întări securitatea în capitala Rusiei.

A huge traffic jam on the M4 highway both to Moscow and Rostov directions pic.twitter.com/m7VYYJOyFt — Giorgi Revishvili (@revishvilig) June 24, 2023

Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a spus că el şi cei 25.000 de oameni ai săi sunt gata să moară pentru "patrie" şi " să elibereze poporul rus" de ierarhia militară împotriva căreia a intrat în rebeliune, transmite sâmbătă AFP.

The Wagner PMC Group has announced that they have Captured the Southern Military District Headquarters within the the City of Rostov-on-Don in the Rostov Region of Southwestern Russia. pic.twitter.com/730rL9uetq — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

Mesajul lui Prigojin: ”Suntem cu toţii gata să murim, toţi cei 25.000”

"Suntem cu toţii gata să murim, toţi cei 25.000. Şi după aceea vor mai fi 25.000. Pentru că murim pentru patrie, murim pentru poporul rus care trebuie eliberat de cei care bombardează populaţia civilă", a declarat Prigojin într-un nou mesaj audio pe Telegram

Serghei Sobyanin, primarul din Moscova, a scris pe Telegram: ”În legătură cu informaţii care apar, la Moscova sunt luate măsuri anti-teroriste care au scopul de a întări măsurile de securitate”, potrivit BBC.

”Au fost introduse controale rutiere suplimentare. Este posibil să fie limitate evenimentele publice. Vă rog să luaţi în considerare aceste măsuri”, a afirmat el.

”Situaţia actuală necesită concentrare maximă a forţelor pentru a menţine ordinea. Agenţiile de aplicare a legii fac tot ce este necesar pentru a asigura siguranţa locuitorilor din zonă. Cer tuturor să rămână calmi şi să nu iasă din casă dacă nu este nevoie”, a scris pe Telegram Vasili Golubev.

Trupele lui Prigojin au trecut din Ucraina în Rusia

Şeful grupării Wagner, Evgheni Prigojin, a susţinut, anterior, fără a oferi dovezi, că forţele sale au trecut din Ucraina în Rusia.

Vehicule militare ruseşti au fost desfăşurate pe străzi în oraşul Rostov pe Don, un oraș aflat la circa 100 de kilometri est de graniţa cu Ucraina. De asemenea, BBC a prezentat imagini cu măsurile de securitate sporite de la Moscova, unde vehicule blindate patrulează pe străzi.

Imaginile postate pe Telegram par să arate că forţele Wagner au înconjurat o clădire guvernamentală din Rostov pe Don.

Filmările înfăţişează bărbaţi în uniformă plimbându-se în jurul clădirii locale a Ministerului de Interne, care este înconjurată de vehicule blindate, inclusiv două tancuri cu tunurile aţintite asupra acesteia.

La rândul său, guvernatorul regiunii Lipeţk din Rusia le-a cerut locuitorilor să nu călătorească spre sud, în contextul sporirii măsurilor de securitate în Rusia.

Lipeţk se află la circa 280 de kilometri nord-est de cea mai apropiată graniţă cu Ucraina şi la peste 500 de kilometri nord de Rostov.

Igor Artamonov a scris pe Telegram că măsurile de securitate din regiune sunt înăsprite, cu accent pe protejarea infrastructurii critice.

Autostrada M-4 ce leagă Moscova de sudul Rusiei, închisă

Guvernul regiunii Voronej din sudul Rusiei a cerut sâmbătă locuitorilor să evite autostrada nord-sud M-4 ce leagă Moscova de regiunile sudice ale ţării deoarece un convoi militar se află în mişcare pe această rută, informează Reuters, arată agerpres. Acest anunţ survine după ce liderul mercenarilor Wagner, Serghei Prigojin, a anunţat că doreşte înlăturarea conducerii militare ruseşti de la Moscova. Guvernul a declarat pe canalul său Telegram că situaţia este sub control şi că se iau măsuri pentru a asigura siguranţa publică.

BREAKING: The Wagner Group has launched a military coup and are now fighting against the Russian Army. Around 30 000 Wagner soldiers have now taken control of a large area north of the Russian city of Rostov. A Russian helicopter has been shot down. pic.twitter.com/wEf7Vw63pJ — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

