Washington Post: Lecțiile apărării Bahmut pentru Occident

Luptele pentru orașul Bahmut din estul Ucrainei au loc încă din vara trecută, soldându-se cu zeci de mii de victime, în ambele tabere. Aceasta este cea mai sângeroasă bătălie pe pământ european de după Al Doilea Război Mondial. Nici ocupanții ruși, nici trupele ucrainene nu dau semne de retragere din ruinele fumegânde ale Bahmut.

Dar, în ciuda faptului că nu se întrevede un sfârșit, Occidentul poate și ar trebui să tragă câteva concluzii din carnagiul care continuă acolo, scrie Washington Post într-un editorial.

Prima este că Bahmut a marcat hotărârea și ingeniozitatea Ucrainei, dar și miza războiului. Pentru fosta republică sovietică, aceasta este o luptă pentru identitatea ei civilizațională în Europa. Ucraina vrea să fie democratică, pluralistă, tolerantă și liberă.

Importanța politică și militară

Analiștii de birou care observă lipsa evidentă de valoare strategică a Bahmut - un oraș minier a cărui populație înainte de război era de 73 de mii de oameni - ratează un amănunt important. Orice teritoriu ucrainean capturat și orice populație civilă rămasă pe el este supusă nu numai crimelor, torturii, violenței sexuale și răpirii de copii, ci intră pe orbita Rusiei cu tirania, represiunea și minciunile sale.

„Chiar și din punct de vedere pur militar, decizia Ucrainei de a ține de Bahmut are o logică în spate. Dacă trupele sale s-ar retrage, probabil că trupele ruse, vor intra și mai adânc în teritoriul ucrainean, pe un teren care nu este mai ușor de apărat. Un arc de orașe ucrainene mici și mijlocii cu o populație de 50-150 de mii de oameni se află la numai 32 de kilometri spre vest. O retragere din Bahmut nu va oferi Ucrainei nici un răgaz, nici un avantaj strategic”, este de acord Washington Post.

Publicația amintește că una dintre cele mai mari armate din lume se opune Ucrainei pe câmpul de luptă. Populația Rusiei este de trei ori mai mare decât populația Ucrainei. În ciuda slăbiciunii și comenzii slabe a Forțelor Armate ale Federației Ruse, pe care le-a dezvăluit războiul, dimensiunea lor numerică oferă un avantaj semnificativ. După cum spunea dictatorul sovietic Iosif Stalin, cantitatea se transformă în calitate.

În ciuda acestui fapt, Ucraina a organizat o apărare inteligentă, provocând pierderi teribile atacatorilor ruși. Potrivit șefului de stat major al armatei SUA, generalul american Mark Milley, acesta este un „măcel crud”. Din nou și din nou, Eevgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner care a condus ofensiva rusă la Bahmut, a revendicat victoria. Săptămâna aceasta a făcut-o din nou. Declarațiile lui s-au dovedit a fi false. Publicația scrie că este imposibil să se confirme estimările pierderilor de ambele părți, dar nu există nicio îndoială că numărul rușilor morți și răniți este de câteva ori mai mare decât cel ucrainean. Oficialii occidentali spun că Kremlinul a pierdut între 20.000 și 30.000 de luptători la Bahmut până la începutul lunii martie. Acesta este un preț uluitor pe care Rusia l-a plătit în lupta pentru un singur oraș.

Tactica Rusiei în Bahmut, adică atacurile continue cu trupe prost antrenate, prost echipate, care au fost aruncate în fața mitralierelor ucrainene, au fost menite nu numai să captureze orașul, ci și să reducă capacitatea Kievului de a-și lansa propria ofensivă de primăvară. Rămâne de văzut cât succes a avut Moscova în această chestiune. Majoritatea analiștilor occidentali rămân convinși că Ucraina, care primește un arsenal semnificativ de la Statele Unite și aliații săi NATO, menține și dezvoltă un potențial ofensiv semnificativ. Ea a pierdut cu siguranță mii de trupe de infanterie, inclusiv mulți soldați foarte motivați și experimentați, dar stocul ei de tancuri occidentale și vehicule blindate nu s-a epuizat foarte mult în luptele pentru Bahmut.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, are dreptate că miza la Bahmut nu este doar militară, ci și politică. Dacă orașul va cădea, liderul rus Vladimir Putin „o va sărbători ca pe o victorie a Rusiei, Chinei, Iranului, împotriva Occidentului”, a spus Zelensky într-un interviu pentru The Associated Press săptămâna trecută.

„Dacă simte sânge – simte că suntem slabi – va apăsa, va apăsa, va apăsa”, a explicat președintele ucrainean.

Putin duce un război pe două fronturi

The Washington Post scrie că aceasta este o altă lecție mare pentru Occident. Tiranul Moscovei, încercând să semene dezacorduri și îndoieli între adversarii săi, duce un război pe două fronturi. Unul este în Ucraina. Celălalt este în Europa și SUA. Sondajele din unele țări indică faptul că sprijinul popular pentru transferul de arme și ajutor financiar către Kiev a scăzut oarecum. Din punctul de vedere al lui Putin, al doilea front poate fi mai decisiv. Și acolo are multă pârghie pentru a câștiga un avantaj.

Principalul dintre aceste avantaje este timpul însuși, pe care dictatorul rus pare să-l considere cel mai important aliat al său. Este posibil ca în timp să-i fie mai ușor să epuizeze Occidentul decât să epuizeze forțele ucrainene care luptă pentru orașele lor, casele și familiile lor. Dacă nu poate rupe spiritul de luptă al Ucrainei - ceea ce nu a reușit până acum, așa cum a demonstrat clar Bahmut -, va miza pe sfârșitul răbdării și unității americanilor și europenilor, care au stat ferm în spatele Ucrainei de la invazie", scrie publicația.

„Este imperativ ca forțele de la Kiev și susținătorii lor occidentali să-i demonstreze lui Putin și prietenilor săi că pot aduna armele, echipamentele, personalul - și, cel mai important, voința - de a elibera Ucraina. Doar o victorie va restabili principiul internațional al inadmisibilității preluării teritoriilor și va restabili autoritatea de descurajare a SUA și a partenerilor săi NATO în fața agresiunii din Rusia, China și alte state cuprinse de febra expansionistă”, conchide WP.

