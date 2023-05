Wall Street Journal: Trimisul special al Chinei a cerut încetarea focului și păstrarea noilor teritorii anexate pentru Rusia

Li Hui, trimisul chinez pentru a promova planul de pace al Beijingului pentru Ucraina a cerut o încetare imediată a focului în Ucraina, iar Rusia ar trebui să își păstreze teritoriile anexate în septembrie, scrie Wall Street Journal.

Oficialii occidentali au declarat publicației că este prea devreme pentru a respinge eforturile Chinei de a rezolva conflictul pe cale pașnică. În același timp, se îndoiesc că China poate fi un „negociator cinstit” din cauza apropierii sale de Moscova. Aceștia au mai adăugat că pacea este imposibilă până când Rusia își retrage trupele din Ucraina.

„Am explicat că înghețarea conflictului nu este în interesul comunității internaționale până când Rusia își retrage trupele”, a declarat pentru WSJ un diplomat anonim care a participat la discuțiile cu Li Hui.

Potrivit acestuia, în timpul discuțiilor, trimisul chinez a fost informat că „este imposibil să separăm Europa de America” și că Europa nu va înceta să ofere asistență militară Ucrainei.

Un alt diplomat a declarat publicației că misiunea chineză ar putea „testa unitatea Occidentului și încearcă să dea dovadă de inițiativă”. Potrivit unui alt interlocutor WSJ, principalul interes al Chinei în negocieri este să convingă că Rusia nu pierde în conflictul militar cu Ucraina și nu va folosi arme nucleare.

Diplomații europeni au declarat pentru WSJ că, în timpul discuțiilor cu Li Hui, au încercat să-i transmită trei mesaje cheie: China trebuie să continue să facă presiuni asupra Rusiei să nu folosească arme nucleare; China nu ar trebui să ofere asistență militară Rusiei și ar trebui să „condamne agresiunea militară a Moscovei”. Ei au cerut, de asemenea, părții chineze să sprijine eforturile internaționale de asigurare a siguranței la CNE Zaporojie. Țările europene pe care le-a vizitat Li Hui s-au coordonat pentru a se asigura că China „a primit aceleași mesaje”, au spus aceștia.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov vede ”obstacole serioase” în căutarea unei soluţii paşnice în Ucraina, declară el vineri, la primirea la Moscova a emisarului chinez Li Hui, relatează AFP.

În cadrul unei întâlniri, ”ministrul rus al Afacerilor Externe a reafirmat angajamentul Moscovei în favoarea unei rezolvări politico-diplomatice a conflictului şi a notat obstacole serioase create de către Ucraina şi susţinătorii occidentali ai acesteia în reluarea negocierilor de pace”, anunţă într-un comunicat Ministerul rus de Externe.

🇨🇳🇷🇺Chinese special envoy Li Hui arrives at Russian Foreign Ministry main building in Moscow for talks with Foreign Minister Lavrov on Ukraine conflict.https://t.co/myj8Pv85Xj pic.twitter.com/HChor5VXse