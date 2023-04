Zelenski: Rușii vor începe să fugă din Crimeea când forțele Ucrainei se vor apropia de granița administrativă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este sigur că invadatorii ruși vor începe să fugă din Crimeea anexată temporar când forțele ucrainene vor ajunge în primul sat de pe teritoriul peninsulei. Mai mult, el crede că localnicii vor ajuta armata Kievului.

"Eliberăm Crimeea? Va fi mai ușor decât ceea ce se întâmplă acum. El, Vladimir Putin, (n.red.) a spălat creierul oamenilor timp de zece ani. Când ne apropiem de granița administrativă cu Crimeea, veți vedea cum rușii vor fugi. Acum sapă tranșee, au săpat plaja, deși ieri au spus că totul este atât de frumos, va fi un centru turistic, vor investi miliarde. Au trecut zece ani, ce miliarde? - a subliniat președintele Ucrainei. - Ce au făcut acolo, decât că au capturat teritoriul, au expulzat oameni, prizonieri politici, jurnalişti în închisori. Ce au făcut acolo? Zero?"

El a menționat că civilii din peninsulă s-au săturat de autoritățile de ocupație. Timp de aproape 10 ani, rușii doar au militarizat Crimeea - peninsula nu s-a dezvoltat în niciun fel.

Un incendiu la un depozit de combustibil din orașul Sevastopol din Crimeea, cauzat de o lovitură cu drone, a fost stins complet, a declarat sâmbătă guvernatorul instalat de Moscova în Sevastopol, Mihail Razvojaev. Un oficial al serviciilor secrete militare ucrainene a declarat sâmbătă că peste 10 rezervoare cu produse petroliere cu o capacitate de aproximativ 40.000 de tone au fost distruse în explozia de pe 29 aprilie din portul Sevastopol ocupat de ruși, a informat RBC Ucraina, relatează Reuters.

An oil depot is on fire in Sevastopol after being hit by a drone in the early morning. pic.twitter.com/ll8zY2v8a2