O unitate a forțelor armate ucrainene care a participat la eliberarea satului Andriivka a publicat pe rețelele sociale filmări din dronă cu ceea ce spune că este artileria rusă care trage asupra propriilor trupe în timp ce acestea încearcă să se predea.

Videoclipul postat pe Telegram de Brigada 3 de Infanterie de Asalt arată trupele ucrainene încă sub foc inamic în timp ce eliberează pozițiile rusești în satul acum distrus de lângă Bahmut.

Trei dintre soldații Moscovei se predau și li se cere să se întindă la pământ pentru a fi recuperați. Apoi se aude o salvă de artilerie care explodează chiar deasupra militarilor.

In the Andriivka region, the 2nd assault group of the mechanized battalion belonging to the 3rd Ukrainian Assault Brigade takes another group of Russian prisoners. At the same time, the enemy command, realizing that the village is lost and that its soldiers are… pic.twitter.com/ACQvufXHXv