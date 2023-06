Urât și admirat în același timp, comandantul șef al armatei Ucrainei a ajuns să fie studiat în academia militară rusă

De la începutul războiului, locația Comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnîi, a fost în continuă schimbare din motive de securitate. În tot acest timp, ziua de lucru a generalului începe în zori și se termină noaptea. În principiu, nu are zile libere, au spus cunoscuții lui pentru BBC.

„Mă întreb cum și când se odihnește. După invazia rusă la scară largă, funcționează practic 24 de ore pe zi. Ca atare, nu există un plan de zi lucrătoare. Aceasta este o situație constantă de luptă sau o planificare a evenimentelor”, spune colonelul Anatoli Ștefan Știrliț, care lucrează cu șeful Statului Major al armatei ucrainene.

Potrivit acestuia, nu cafeaua îl ține pe general în formă, ci sportul, pe care îl face ori de câte ori este posibil pe aparate care sunt chiar în biroul lui.

Înainte de război, numele lui Zalujnîi era cunoscut în principal de oameni care erau într-un fel apropiați de sfera militară. În străinătate și-a câștigat faima după apărarea de succes a Kievului, scufundarea navei amiral a flotei ruse de la Marea Neagră, crucișătorul „Moskva” și contraofensiva de succes de la Harkov.

Anul trecut, revista Time l-a pus pe coperta numărului sau din septembrie, iar ulterior l-a inclus în lista celor mai influenți 100 de oameni din lume. Acum toți experții militari ai lumii se gândesc care este secretul succesului generalului ucrainean.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale lui Zalujnîi este că nu a petrecut nicio zi în armata sovietică. Teoria militară, pe care a învățat-o în academiile militare ale Ucrainei independente, s-a suprapus peste practica dobândită pe fronturile războiului din Donbas.

„Zalujnîi este carismatic, are o viziune strategică și, cel mai important, are caracter”, a declarat pentru BBC analistul militar american Michael Kofman. „Conducerea este o combinație puternică de strategie și caracter“, a spus odată generalul american Norman Schwarzkopf . Dar dacă trebuie să alegi un lucru, alege personajul. Cred că Ucraina (în timpul acestui război) sub conducerea lui Zalujnîi a arătat o strategie generală de succes, iar el însuși a demonstrat un caracter puternic”.

Într-un interviu acordat publicației The Economist, Zalujnîi și-a numit „religia” o abatere de la practicile sovietice de adorare a comandantului șef. El este reprezentantul unei noi generații de generali ucraineni care, de exemplu, vorbesc deja bine engleza. Iar stilul său de conducere, spun interlocutorii BBC, este mai degrabă occidental - el deleagă autoritatea unor niveluri inferioare de comandă, iar acest lucru, după cum a demonstrat practica, a sporit eficiența întregii armate ucrainene.

„Avantajul lui Zalujnîi este că, datorită calităților și autorității sale de comandă, este capabil să-și susțină opinia și punerea în practică pe teren”, spune expertul militar israelian David Handelman.

Tocmai din cauza acestei delegări de autoritate este dificil să îi atribui lui Zalujnîi multe decizii, ale căror rezultate pot fi văzute pe câmpul de luptă. La urma urmei, nu se știe întotdeauna ale cui acțiuni au dus la succes sau eșec.

De mai multe ori, Zalujnîi și-a exprimat propriile opinii despre războiul cu Rusia într-un articol program pe care l-a scris în septembrie anul trecut pentru agenția Ukrinform împreună cu fostul comandant al trupelor de asalt amfibiu, generalul Mihailo Zabrodski.

În acest text, generalii numesc eliberarea Crimeei un obiectiv complet realist care poate fi atins încă din 2023 - cu condiția ca Forțele Armate ale Ucrainei să creeze un grup format din zece până la douăzeci de brigăzi militare combinate și să le ofere arme occidentale moderne.

Cu toate acestea, potrivit generalilor, dacă ucrainenii dobândesc controlul asupra Crimeei acest lucru nu va duce la sfârșitul războiului, ci doar va aduce confruntarea la un nou nivel, deoarece rușii - datorită prezenței rachetelor cu rază lungă de acțiune în arsenalele lor - vor continua să amenințe întregul teritoriu al Ucrainei.

Singura modalitate de a realiza acest lucru și, ca urmare, de a inversa mersul războiului, scrie Zalujnîi, este oportunitatea ca armata ucraineană să lovească ținte adânc în interiorul teritoriului Federației Ruse pentru aduce războiul mai aproape de ruși.

„Generalul Voldemort”

O altă caracteristică a generalului Zalujnîi este atitudinea sa față de armata rusă. Pe de o parte, într-un interviu cu The Economist, el spune: „Rușii și ca orice alți inamici trebuie uciși. Și cel mai important lucru este să nu-ți fie frică să o faci.”

În același timp, Zalujnîi nu își ascunde respectul față de omologul său rus, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov.

„Este puternic, insidios și imprevizibil. Acesta este un dușman puternic pe care trebuie să-l respectăm pentru a câștiga”, a spus el într-un interviu acordat pentru filmul documentar „The Year”.

Și într-o conversație cu un corespondent al Time, Zalujnîi spune că „respectă școala rusă de științe militare”, a citit toate lucrările șefului Statului Major rus Valeri Gherasimov și îl consideră „cel mai deștept dintre oameni”. „Am crescut după doctrina militară rusă și încă cred că toată știința militară este în Rusia”, a spus atunci Zalujnîi.

Se spune că, după acest interviu, numele lui Zalujnîi a început să fie pronunțat cu voce tare în interiorul zidurilor Academiei Militare a Statului Major General al Rusiei.

Interlocutorul BBC de la principala academie militară a Rusiei spune că înainte de asta, Zalujnîi era pentru ei ceva asemănător cu Lord Voldemort (vrăjitorul malefic din seria de cărți Harry Potter, cunoscut și sub numele de „Cel care nu trebuie numit”). A doua zi după articol, numele lui Zalujnîi a început să apară nu numai în discuțiile dintre profesori, ci și „în procesul educațional”.

„Cred că înțelegi că laudele unui inamic sunt mai valoroase decât ale unui prieten, iar „până și inamicii îl respectă” este o adevărată recunoaștere,– a adăugată interlocutorul BBC.

Zalujnîi este lăudat și de armata rusă pe front

„În timp ce Ministrul nostru al Apărării dădea medalii în Siria, ei și-au construit propria armată. Desigur, Zalujnîî luptă mai bine decât Gherasimov și Șoigu, deși nu este dificil”, a declarat unul dintre comandanții Grupului de mercenari Wagner.

În Ucraina nu se acceptă să se pună la îndoială decizia „generalului de fier”, șeful întregii verticale militare – ceea ce este destul de firesc pentru o țară în război.

Cu toate acestea, în conversațiile neoficiale, personalul militar care lucrează în structurile Statului Major a declarat pentru BBC că, în viitorul postbelic, societatea va aștepta răspunsuri la întrebări dificile legate în primul rând de pregătirile pentru invazia rusă și operațiunile militare de la începutul războiului.

Referitor la unele dintre cele mai stringente întrebări – precum de ce sistemul de apărare antiaeriană ucraineană nu a funcționat eficient în timpul celebrului desant asupra aerodromului „Gostomel” de lângă Kiev sau cum au reușit rușii să captureze atât de repede regiunea Herson și să ajungă la periferia vestică a orașului Mariupol - organele de drept ucrainene investighează deja.

În prezent, nu există răspunsuri la întrebarea care a fost rolul conducerii politice a statului condus de Zelenski în aceste evenimente, ce au făcut și nu au făcut filialele locale ale serviciilor secrete SBU sub conducerea lui Ivan Bakanov și dacă armata condusă de Valeri Zalujnîî a acţionat corect în aceste împrejurări.

Zalujnîi este criticat și pentru calitățile sale personale.

„În ciuda reputației sale de comandant agresiv și ambițios, Zalujnîi a fost considerat un ciudat: era cunoscut ca o persoană care prefera să glumească cu subalternii săi decât să-i disciplineze”, a scris revista Time despre el.

Cunoscuții lui spun că generalul are un mare simț al umorului. El poate dezamorsa cu ușurință o situație tensionată la o întâlnire închisă spunând o glumă obscenă despre armata rusă.

Imaginea unei persoane joviale este oarecum incompatibilă cu unele dintre acțiunile lui Zalujnîi, care indică faptul că este un susținător al disciplinei stricte în armată. Într-o conversație cu Time, Zalujnîi a spus că a strigat timp de o oră la comandanții săi care nu au luat în serios pregătirile pentru invazie înainte de începerea războiului.

Un alt caz ilustrativ este acela că, în decembrie 2022, Rada Supremă a adoptat o lege privind întărirea responsabilității armatei pentru dezertare, părăsirea arbitrară a pozițiilor, nesupunerea sau neascultarea unui ordin.

Dar, în ciuda tuturor, Zalujnî are reputația de „general al poporului” în rândul armatei.

Cunoaște personal sute de oameni la toate nivelurile ierarhiei militare și în toate zonele frontului. Se spune că poate suna cu ușurință pe telefonul mobil un simplu soldat sau un sergent, nu un colonel sau un maior, pentru a întreba despre starea lucrurilor într-o anumită zonă sau chiar doar pentru a-l felicita de ziua lui.

Cât de aproape poate fi comandantul șef al armatei ucrainene de un simplu soldat este confirmat de povestea ofițerului Forțelor Armate ale Ucrainei Evghen Vorotil. El și prietena lui, profesoara de istorie de la Kiev Maria Gureș, plănuiau să se căsătorească, dar nunta a căzut din cauza războiului - băiatul a fost trimis la Bahmut.

În timpul unei scurte rotații în apropiere de Kiev, Evghen a venit la comandantul său pentru a-i cere să meargă câteva zile în capitală pentru a se căsători într-un cerc restrâns. A fost foarte surprins când comandantul a propus ca șeful Statului Major, Valeri Zalujnîi, să fie prezent la ceremonie ca un stimulent pentru prestația sa bună pe front.

Data nunții a fost stabilită pentru începutul lunii septembrie 2022 - la acea vreme, la televizor se vorbea doar despre începutul operațiunii de contraofensivă de la Harkov a Forțelor Armate ale Ucrainei. Dar chiar și în astfel de circumstanțe, Zalujnîi a găsit 20 de minute pentru a-i felicita pe tinerii căsătoriți, a declarat pentru BBC scriitoarea Tamara Goriha Zernia mama tinerilor căsătoriți.

Zalujni a intrat în sală purtând un tricou și o jachetă kaki și a întrebat cu voce tare dacă tinerii au un martor - și l-a invitat pe primarul Kievului Vitali Klitciko în sală. Cei prezenți au rămas uluiți.

„Domnul Zalujnîi a rostit un cuvânt grozav de despărțire, adresându-se în principal lui Jenia, ginerele meu. Aș spune că a fost atât o instrucțiune, cât și o poveste și o predică - despre cum ar trebui să-și respecte, să-și îndrume și să-și protejeze soția. Că rolul soției unui ofițer este un rol de sacrificiu... A mai spus că el însuși are două fiice și știe foarte bine cât de vulnerabile sunt fetele și femeile noastre, cât de bine trebuie protejate. S-a adresat separat Mariei, fiica mea, și a spus că în cazul oricăror probleme sau reclamații, îl poate contacta personal”, își amintește Tamara.

Zalujnîi nu-și părăsește soldații nici măcar pe ultimul drum. Filmările cu el îngenuncheat în fața mamei și iubitei celui mai tânăr erou al Ucrainei, Dmitro Kotsiubail, legendarul „Da Vinci”care a murit la Bahmut, în martie, anul acesta, au devenit virale în întreaga lume.

Înainte de numirea sa în funcția de comandant șef, Valeri Zalujnîi a fost un utilizator activ al rețelelor sociale - el însuși a întreținut pagini personale pe Facebook, Instagram și TikTok, a postat fotografii cu familia sa, din vacanțe, a scris despre serviciu, a comunicat cu camarazii lui, spune colonelul Anatoli Ștefan.

BBC cunoaște mai multe cazuri în care personalul militar care i-a scris mesaje lui Zalujnîi a primit ulterior un răspuns la el, iar mai târziu comandantul-șef i-a cunoscut personal.

Anatoli Ștefan, cumnatul lui Zalujnîi, spune că șeful Forțelor Armate își găsește timp să citească în mod regulat știrile de pe canalele de internet și Telegram. De acolo a aflat că armata rusă l-a „rănit grav și chiar l-a ucis”.

Imaginea lui Valeri Zalujnîi cu un gest de victorie și legenda „Dumnezeu și Ataman Zalujnîi sunt cu noi” de pe un magazin de electronice dărăpănat a fost mult timp o imagine emblematică din centrul orașului Bahmut unde se duc lupte puternice.

Analistul politic Serhii Gaidai evidențiază trei componente ale extraordinarei popularități a lui Valeri Zalujnîi în rândul ucrainenilor.

Prima este resursa poziției sale. „Orice persoană în poziția sa ar fi populară. Atâta timp cât Forțele Armate fac față sarcinilor, atâta timp cât tu și cu mine suntem în viață, desigur, comandantul lor va avea cel mai mare rating”, spune Gaidai.

Cu toate acestea, în opinia sa, Zalujnîi are un atu suplimentar - atractivitatea naturală. Este greu de imaginat un general de război care îl îmbrățișează pe tatăl unui tânăr soldat, care are un zâmbet atât de sincer. Zalujnîi este un lider militar absolut atipic în acest sens, spune analistul.

În plus, își face publicitate cu măsură. El nu acordă zeci de interviuri precum, să zicem, șeful serviciilor de informații militare Kirilo Budanov, dar apare în public pentru a dovedi ironic că este în viață, după ce propaganda rusă l-a „ucis”. Sau pentru a raporta pe scurt despre o altă conversație cu unul dintre liderii militari occidentali pe tema sprijinirii Ucrainei.

În ianuarie anul acesta, Zalujnîi a scris pe scurt că a transferat milionul de dolari, care i-a fost lăsat ca moștenire de către un american de origine ucraineană, pe care nu-l cunoștea, Hryhoriy Stepanets, pentru nevoile Forțelor Armate.

„Menținerea acestui echilibru informațional este fie un instinct natural al lui Zalujnîi însuși, fie există cineva lângă el care îl sfîtuiește corect”, spune Serhii Gaidai.

„Partidul Zalujnîi”

Nu există politică formală în Ucraina aflată în război. Dar apariția în domeniul informațional a figurii strălucitoare și populare a lui Valeri Zalujnîi a atras fără să vrea atenția acelor oameni care deja modelează astăzi cum va arăta politica în Ucraina postbelică.

Surse BBC spun că ipoteticul „partid Zalujnîi” apare de câteva luni în sondaje de opinie închise, iar cifrele sale sunt destul de mari. Interlocutorul, care a văzut aceste cifre, susține că, dacă în viitorul apropiat ar avea loc alegeri pentru Rada Supremă, „partidul lui Zalujnîi” ar putea fi pe locul doi după „Slujitorul poporului” prezidențial.

Mass-media ucraineană scrie în mod regulat despre faptul că echipa prezidențială simte o oarecare gelozie față de popularitatea lui Zalujnîi.

Și în urmă cu câteva luni, s-a discutat activ că Zalujnîi ar putea fi transferat din postul de comandant șef al forțelor armate în postul de ministru al apărării al Ucrainei.

„Mă îndoiesc profund că Zelenski are timp pentru o asemenea gelozie. El este 102% cufundat în problema războiului, în negocieri privind furnizarea de arme occidentale Ucrainei, și nu stă și evaluează niște ratinguri, - a declarat pentru BBC o sursă apropiată președintelui Ucrainei. Nici problema demisiei lui Zalujnîi nu este luată în considerare: există o anumită verticală, s-a stabilizat, nu are rost să schimbăm nimic”.

Deși interlocutorul recunoaște că Zalujnîi dezvoltă în prezent imaginea unui politician care poate ajunge la putere în Ucraina postbelică.

El subliniază că în mod obiectiv există destul de mulți oameni cărora nu le place Zelenski și caută pe cineva cu care să se ralieze. Poroșenko nu este potrivit, deoarece este considerat un pilot doborât.

„Figura lui Zalujnîi apare de la sine: „Generalul de Fier” spune puțin, face multe - explică interlocutorul. - După război, acești oameni vor crea o anumită platformă și vor începe să-i spună lui Zalujnîi: ești obligat să intri în politică, este datoria ta față de țară, iar el s-ar putea să accepte aceste cuvinte și să devină o alternativă politică (pentru Zelenski). "

Sociologii și politologii ucraineni au prezis de mult timp că încrederea aproape sută la sută în Forțele Armate și cererea alegătorilor pentru noi forțe politice poate contribui la apariția unui partid militar sau a unui lider puternic care va veni din armată în Ucraina postbelică. Valeri Zalujnîi și echipa sa ipotetică pot satisface această cerere publică.

Deși sociologul Oleksi Antipovici sfătuiește să nu se tragă concluzii premature.

El sfătuiește să se aștepte pentru a vedea cum va arăta victoria Ucrainei și cu ce preț va fi obținută. Și întrebarea principală este dacă încrederea 100% în Forțele Armate ale Ucrainei va rămâne după victorie? Crede că nu.

„Pentru că, obiectiv vorbind, armata noastră are probleme, corupție și alte lucruri nu tocmai plăcute. De îndată ce războiul se va termina, toate acestea vor ieși la lumină, iar indicatorii lui Zalujni, Zelenski, voluntari și Forțele Armate ale Ucrainei se vor stabili și vom avea cifre mult mai calme”, crede sociologul.

Antipovici este sigur că, după război, Ucraina se va confrunta cu un colaps economic sau cel puțin cu o criză economică de amploare. Pe câmpul de luptă, amintește expertul, cel mai puternic și mai inteligent câștigă întotdeauna, iar în politică sunt reguli complet diferite.

Dar nimeni din Ucraina nu este în măsură să spună clar când exact se va termina războiul și vor avea loc alegeri.

